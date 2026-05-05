Lo Stadio Maradona ha un nuovo murales: è quello delle glorie del Napoli

Giornata decisiva in casa Napoli per il caso legato a Romelu Lukaku. Dopo settimane turbolente, tra infortunio, gestione del recupero e tensioni interne, il centravanti belga è atteso a Castel Volturno per capire quale sarà il suo ruolo nel finale di stagione.

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Rientro e allenamento: decisione in extremis di Lukaku

La prima incognita riguarda il campo: Lukaku tornerà ad allenarsi con il gruppo, ma solo nelle prossime ore si capirà se lavorerà completamente con i compagni oppure seguirà ancora un programma personalizzato. La scelta sarà condivisa con lo staff medico e con l’allenatore, che valuterà le sue condizioni fisiche dopo un periodo di recupero gestito in Belgio. Un passaggio fondamentale, soprattutto in vista delle ultime partite stagionali, dove il Napoli ha bisogno di certezze e continuità.

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Il nodo Conte: incontro chiarificatore ma il Napoli ha preso la sua scelta

🚨🚨🎙️| Antonio Conte: “I’m 𝐃𝐈𝐒𝐀𝐏𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓𝐄𝐃 by Romelu Lukaku. He didn’t even come to say hi to me, I didn’t speak to Romelu.”



“He was there, close to my office, and we didn’t talk. I was not expecting this situation.”



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/vlBnyiLVM1 — CentreGoals. (@centregoals) April 24, 2026

Ma il punto centrale della giornata è un altro:Un incontro atteso, rimandato nelle scorse settimane e ora inevitabile per chiarire una situazione diventata delicata.

Il tecnico non aveva nascosto il proprio disappunto per la gestione del giocatore, soprattutto per la mancanza di comunicazione diretta durante il periodo di assenza. Adesso, però, l’obiettivo è ricucire: entrambe le parti vogliono voltare pagina e riallinearsi in vista del finale di stagione.

Giovanni Leoni, Parma, a contrasto con Lukaku, Napoli (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il rientro di Lukaku arriva dopo settimane complicate, tra multa societaria e polemiche interne, ma anche con la volontà comune di riportare il focus sul campo. Molto dipenderà proprio da questo incontro: se il confronto con Conte sarà positivo, il Napoli potrebbe ritrovare una pedina importante. In caso contrario, la frattura rischierebbe di allargarsi proprio nel momento più delicato dell’anno.

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