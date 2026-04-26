A fine stagione Big Rom saluterà Napoli ma potrebbe restare ancora in Serie A. L'attaccante belga potrebbe essere proposto ai rossoneri, ma se ne parlerà dopo il Mondiale
Belgio, la carica di Lukaku per lo scudetto: "Ora vinciamo un titolo con i nostri club"
In questa stagione Romelu Lukaku è apparso solo una versione sbiadita del giocatore che aveva contribuito alla conquista del quarto scudetto del Napoli. Il centravanti belga è stato inizialmente frenato da un lungo infortunio, che lo ha tenuto lontano dal campo da agosto fino a febbraio. Successivamente, durante l’ultima sosta, sono emerse tensioni con Conte e con la società, e da quel momento il suo impiego è praticamente scomparso. Sul suo futuro, che potrebbe includere anche un possibile interesse del Milan, si è espresso il giornalista Matteo Moretto in un recente video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.
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