In questa stagione Romelu Lukaku è apparso solo una versione sbiadita del giocatore che aveva contribuito alla conquista del quarto scudetto del Napoli. Il centravanti belga è stato inizialmente frenato da un lungo infortunio, che lo ha tenuto lontano dal campo da agosto fino a febbraio. Successivamente, durante l’ultima sosta, sono emerse tensioni con Conte e con la società, e da quel momento il suo impiego è praticamente scomparso. Sul suo futuro, che potrebbe includere anche un possibile interesse del Milan, si è espresso il giornalista Matteo Moretto in un recente video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

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