Le vacanze possono aspettare. Emiliano Buendía è stato infatti invitato dalla nazionale argentina a posticipare la partenza per il periodo di riposo estivo a causa di una situazione d'emergenza che riguarda la Selección. Il centrocampista offensivo potrebbe infatti ricevere una convocazione dell'ultimo minuto per il Mondiale in seguito all'infortunio che ha colpito Nico Paz.

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L'Argentina davanti ad un bivio, nel mentre Buendia posticipa le vacanze

La notizia è emersa nelle ultime ore e sta attirando l'attenzione dei tifosi argentini. Lo staff tecnico della nazionale campione del mondo sta monitorando con attenzione le condizioni fisiche del giovane talento offensivo, il cui problema fisico potrebbe impedirgli di prendere parte alla competizione o comunque limitarne l'utilizzo. Per questo motivo la federazione argentina ha chiesto a Buendía di rimanere a disposizione e di non allontanarsi troppo dagli impegni agonistici. Una precauzione che lascia intendere come il giocatore sia tra i principali candidati a subentrare nel caso in cui Nicolás Paz non riuscisse a recuperare in tempo.

Per Buendía si tratterebbe di una grande opportunità. Il fantasista argentino, apprezzato per la sua tecnica, la visione di gioco e la capacità di creare superiorità numerica negli ultimi trenta metri. Ha vissuto negli ultimi anni una carriera caratterizzata da alti e bassi. Dopo essersi messo in mostra in Inghilterra con il Norwich City, il giocatore ha attirato l'interesse dell'Aston Villa, che ha investito una cifra importante per assicurarsene le prestazioni.

🚨JUST IN: Emiliano Buendía has been asked to delay his vacation by Argentina



He may receive an emergency World Cup call up due to Nicolás Paz currently being injured pic.twitter.com/wT5aJ7cH1m — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 3, 2026

Un grave infortunio al ginocchio ha però rallentato la sua crescita e compromesso parte del suo percorso internazionale. Nonostante le difficoltà, Buendía è riuscito a tornare gradualmente ai suoi livelli, riconquistando spazio e considerazione sia nei club sia all'interno del panorama calcistico argentino. L'eventuale chiamata rappresenterebbe una sorta di premio alla perseveranza del classe 1996, che non ha mai smesso di lavorare per ritagliarsi un ruolo nella nazionale guidata dal commissario tecnico argentino. La sua esperienza internazionale e la sua duttilità tattica potrebbero rivelarsi risorse preziose in una competizione breve e intensa come il Mondiale.

Tutto dipenderà ora dalle condizioni di Nico Paz. Le prossime ore saranno decisive per capire se il giovane talento riuscirà a recuperare o se, invece, l'Argentina sarà costretta a ricorrere a Buendía per completare la rosa. Nel frattempo, le vacanze dell'ex Aston Villa restano in sospeso. Con la prospettiva di una chiamata che potrebbe cambiare la sua estate.

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