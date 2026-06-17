Dopo essersi persa l'esordio di suo figlio Vozinha al Mondiale nel match - già passato alla storia - tra Capo Verde e Spagna, la mamma del portiere capoverdiano potrà assistere al match contro l'Uruguay. Il calciatore dovrà ringraziare il governo americano quando riabbraccerà sua mamma.

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La mamma di Vozinha arriva al mondiale

AUCKLAND, NUOVA ZELANDA - 27 MARZO: Kevin Pina di Capo Verde festeggia con Vozinha di Capo Verde durante la partita della FIFA Series tra Cile e Capo Verde all'Eden Park il 27 marzo 2026 ad Auckland, Nuova Zelanda. (Foto di Phil Walter/Getty Images)

Il match tra Capo Verde e Spagna è entrato di diritto nell'elenco delle partite più emozionanti della storia del Mondiale. Le furie rosse - i campioni d'Europa in carica - hanno affrontato i capoverdiani, all'esordio assoluto nella competizione. E una prestazione stoica dei calciatori africani ha fissato il punteggio 0-0 regalando un sogno a tutti gli abitanti dell'isola. Il protagonista principale di questa storia è stato Vozinha, portiere 40enne della nazionale capoverdiana. L'estremo difensore infatti si è messo in mostra con una serie di interventi che hanno negato la gioia del gol a Yamal e company.

A festeggiare con Vozinha, ovviamente, c'era anche la mamma. La signora però non ha potuto assistere di persona alla gara del figlio a causa di problemi burocratici. Essendo Capo Verde nella lista dei paesi a rischio, entrare negli USA per gli abitanti dell'isola risulta molto complicato. Tante carte da compilare, e soprattutto 15mila dollari per ottenere un visto. E la madre del portiere, in queste carte, vi è rimasta invischiata.

Star Cape Verdean goalkeeper Vozinha and his mother will be reunited in Miami in time for the match on Sunday.



Thank you to Secretary Rubio, U.S. State Department officials, the government of Cabo Verde and FIFA for working together to make this happen. pic.twitter.com/JaWpSQuzb2 — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) June 17, 2026

Ma nel prossimo match, quello contro l'Uruguay, la signora potrà finalmente assistere dal vivo ad una gara della Coppa del Mondo. Il via libera infatti è arrivato grazie al deputato democratico Hakeem Jeffries che, in un comunicato ufficiale, ha reso pubblico l'invito per la mamma del calciatore. Il deputato ha chiesto a Marco Rubio, responsabile degli affari esteri del governo Trump, di accelerare le pratiche per ammettere la donna negli Stati Uniti.

"Nessuna madre dovrebbe essere privata della possibilità di vedere suo figlio fare la storia. Dopo aver appreso di questa situazione, ho chiesto a Marco Rubio di fare tutto il possibile per garantire che la madre del giocatore potesse assistere alla prossima partita di Capo Verde". Il comunicato del deputato continua: "Tutte le spese relative alla polizza in vigore sono state annullate. Si stanno prendendo accordi affinché madre e figlio possano riunirsi a Miami".

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