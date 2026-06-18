Kylian Mbappé continua ad essere al centro di numerose critiche da parte degli addetti ai lavori. Il centravanti, punto di riferimento della Nazionale Francese e del Real Madrid, è spesso al centro di giudizi contrastanti che non riguardano soltanto le sue prestazioni all'interno del rettangolo verde. A sua difesa è intervenuto Olivier Giroud tramite una lettera per BBC: l'ex bomber del Milan ha voluto chiarire alcuni aspetti del numero 10, offrendo una visione diversa del calciatore rispetto a quella diffusa tra molti tifosi.

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Giroud difende Mbappè

Nonostante un esordio straordinario, il numero 10 dellacontinua ad essere al centro di numerose critiche. L'attaccante delha siglato una doppietta decisiva contro il, diventando così il

PARIGI,FRANCIA - NOVEMBRE 13: Kylian Mbappe della Francia ripreso durante le partita di qualificazione alla FIFA World Cup 2026 nel match tra Francia e Ucraina al Parc des Princes il 13 Novembre, 2025 in Parigi, Francia. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

L'ex bomber del Milan ha spiegato come il pensiero su Mbappè sia molto lontano rispetto alla realtà. Secondo Giroud, molte persone tendono ad avere un'idea del giocatore basandosi solo sull'apparenza, senza conoscere davvero la persona che si cela dietro il campione: "Molti continuano a criticare Mbappè senza nemmeno conoscerlo. Viene visto come una persona molto presuntuosa, piena di sè, ma vi assicuro che non è così. Chi non lo conosce si basa solo sull'apparenza. Non è come sembra, Kylian è una persona speciale".

Per l'ex attaccante, la grande fiducia che Kylian ripone nei suoi mezzi in campo, viene vista come arroganza, quando invece rappresenta una delle tante caratteristiche che lo hanno portato ad essere uno degli attaccanti più forti al mondo.

L'amore per i Blues e l'obiettivo del terzo Mondiale

Giroud ha poi sottolineato l'amore incodizionato che Mbappé ha mostrato nei confronti della. Un atteggiamento che, secondo l'ex attaccante, dimostra grande senso di appartenenza e enorme maturità: "Ha sempre portato rispetto per la nostra nazionale, non si è mai nascosto, i numeri parlano per lui.. Bisogna conoscerlo, per poi dare giudizi".

AL KHOR, QATAR - DICEMBRE 14: Olivier Giroud (L) e Kylian Mbappe della Francia interagiscono durante la semifinale della FIFA World Cup Qatar 2022 nel match tra Francia e Morocco all' Al Bayt Stadium il 14 Dicembre, 2022 in Al Khor, Qatar. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Giroud ha ribadito anche la fiducia totale nelle capacità del numero dieci, sottolinenado come Mbappé rappresenti un riferimento assoluto della Nazionale Francese. Per l'ex bomber ha tutte le caratteristiche necessarie per portare i Blues alla vittoria del Mondiale: "Kylian è una vera stella, è il leader indiscusso di questa Nazionale. Spero con tutto il cuore che possa portarci a vincere il terzo Mondiale. In campo è molto esigente, ma tutti i grandi campioni sono così".

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