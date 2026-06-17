Kylian Mbappé è ufficialmente diventato il miglior marcatore della storia della nazionale francese. Nessuno, prima di lui, è mai riuscito a raggiungere i suoi numeri e, considerando che ha soltanto 27 anni, il fuoriclasse del Real Madrid ha tutto il tempo per doppiare i suoi stessi primati. A fargli i complimenti, senza alcuna ombra di invidia, è stato proprio Olivier Giroud, l'uomo a cui Mbappé ha strappato lo scettro. Tra i due ex compagni di squadra c'è spazio solo per un profondo rispetto e una sincera ammirazione.

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Giroud incorona Mbappé: "Raggiungerà quota 100 gol"

Olivier Giroud non si è detto affatto sorpreso dall'incredibile record stabilito dal suo ex compagno di nazionale. Per l'ex centravanti del Milan si tratta semplicemente della naturale evoluzione del calcio, considerando l'età e il talento straripante del nuovo primatista. Anzi, Giroud ha voluto rilanciare, augurando al capitano dei Bleus di non fermarsi e di puntare a cifre fino a oggi considerate impossibili nel calcio moderno, ricordando inoltre una suggestiva coincidenza temporale che li unisce. dall'incredibile record stabilito dal suo ex compagno di nazionale. Per l'ex centravanti del Milan si tratta semplicemente della naturale evoluzione del calcio, considerando l'età e il talento straripante del nuovo primatista. Anzi, Giroud ha voluto rilanciare, augurando al capitano dei Bleus di non fermarsi e di puntare a cifre fino a oggi considerate impossibili nel calcio moderno, ricordando inoltre una suggestiva coincidenza temporale che li unisce.

PARIGI, FRANCIA - 13 NOVEMBRE: Kylian Mbappé (Francia) durante il match di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Francia e Ucraina al Parco dei Principi il 13 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

L'ex numero 9 della Francia ha commentato l'impresa con queste parole: "Era inevitabile. È il corso naturale delle cose. Kylian batterà tutti i record. Quello dei gol era solo questione di tempo. Mi è piaciuto che sia successo durante un Mondiale. Anche io avevo superato Thierry Henry in Qatar, durante la Coppa del Mondo del 2022. Gli auguro di segnare almeno altri cinquanta gol e di superare abbondantemente quota 100. È nel pieno della carriera e ha ancora tante stagioni davanti".

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Una media gol mostruosa a caccia del record di Klose e Messi

Il sorpasso ai danni di Giroud è avvenuto grazie a una straordinaria doppietta rifilata al Senegal, che ha permesso a Mbappé di toccare quota 58 reti in appena 99 presenze complessive con la maglia dei

Bleus

. Con una media realizzativa impressionante di quasi 0,6 gol a partita, il fuoriclasse francese non si sta limitando a dominare in patria, ma sta riscrivendo le gerarchie del calcio globale.

La doppietta di ieri lo ha proiettato ancora più in alto nella leggenda dei Mondiali, portandolo a 14 gol complessivi segnati nella massima competizione planetaria. Ora la vetta della classifica marcatori all-time della Coppa del Mondo, attualmente condivisa da Miroslav Klose e Lionel Messi a quota 16 reti, è distante soltanto due lunghezze. A 27 anni, mentre molti campioni cercano ancora la consacrazione definitiva, Mbappé ha già messo nel mirino il trono del calcio mondiale.

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