Tra i convocati della Francia per il Mondiale che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti c'è, ovviamente, Kylian Mbappé. L'attuale capitano della Nazionale transalpina, infatti, sta giocando per la terza volta nella sua carriera la massima competizione intercontinentale. Les Coqs punteranno alla vittoria finale dopo aver perso ai rigori la finale di quattro anni fa in Qatar contro l'Argentina. La Francia, ieri sera, ha fatto il suo esordio contro il Senegal e l'attaccante nato nel 1998 ha avuto un impatto molto importante sulla gara.

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Mbappé nuovo marcatore all-time della Francia: superato Giroud

Neldel Mondiale di quest'anno sono presenti Francia, Senegal,ed. I finalisti della scorsa edizione del torneo sono i favoriti per il primato nel gruppo, mentre i norvegesi e la selezione africana si contenderanno il secondo posto. Ieri sera, presso il MetLife Stadium situato ad East Rutherford, ha avuto luogo la partita della prima giornata di questo girone che ha messo di fronte i Blues ed i Leoni della Teranga. Nella prima frazione di gioco, terminata a reti bianche, il Senegal ha messo più volte in difficoltà la squadra allenata da

Parigi, Francia - 13 novembre 2025: Kylian Mbappé della Francia esulta dopo aver segnato su calcio di rigore il primo gol per la sua squadra durante la partita di qualificazione al Mondiale tra Francia ed Ucraina al Parc des Princes. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Nel secondo tempo, però, la Francia ha deciso di salire in cattedra con l'obiettivo di ottenere i tre punti. Al 66', Michael Olise effettua un passaggio filtrante all'indirizzo di Mbappé che batte Mendy e sblocca il risultato. Con questa rete, il numero 10 ha eguagliato Olivier Giroud nella classifica all-time dei marcatori della Nazionale Francese a quota 57. Al minuto 82 i transalpini segnano il secondo gol grazie al pallonetto di Bradley Barcola su assist del centrocampista del Milan Adrien Rabiot.

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Nel corso del quinto degli otto minuti di recupero, il Senegal accorciare le distanze con il gol di, classe 2008 che ha realizzato la sua quarta rete con la maglia della Nazionale. Subito dopo, però, i francesi hanno risposto alla rete subito e Mbappé, con un gran tiro dalla distanza, ha chiuso definitivamente i conti. Oltre ad aver segnato il gol delfinale, l'attaccante delha superato Giroud ed è diventato, conreti, ilnella storia della Nazionale Francese.

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