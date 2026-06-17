Grazie alla sua doppietta, l'attaccante del Real Madrid ha prima eguagliato e poi superato il record dell'ex attaccante del Milan
Tra i convocati della Francia per il Mondiale che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti c'è, ovviamente, Kylian Mbappé. L'attuale capitano della Nazionale transalpina, infatti, sta giocando per la terza volta nella sua carriera la massima competizione intercontinentale. Les Coqs punteranno alla vittoria finale dopo aver perso ai rigori la finale di quattro anni fa in Qatar contro l'Argentina. La Francia, ieri sera, ha fatto il suo esordio contro il Senegal e l'attaccante nato nel 1998 ha avuto un impatto molto importante sulla gara.
Guarda tutto il calcio nazionale ed internazionale in streaming gratis su Bet365
Mbappé nuovo marcatore all-time della Francia: superato GiroudNel Girone I del Mondiale di quest'anno sono presenti Francia, Senegal, Norvegia ed Iraq. I finalisti della scorsa edizione del torneo sono i favoriti per il primato nel gruppo, mentre i norvegesi e la selezione africana si contenderanno il secondo posto. Ieri sera, presso il MetLife Stadium situato ad East Rutherford, ha avuto luogo la partita della prima giornata di questo girone che ha messo di fronte i Blues ed i Leoni della Teranga. Nella prima frazione di gioco, terminata a reti bianche, il Senegal ha messo più volte in difficoltà la squadra allenata da Didier Deschamps.
Nel secondo tempo, però, la Francia ha deciso di salire in cattedra con l'obiettivo di ottenere i tre punti. Al 66', Michael Olise effettua un passaggio filtrante all'indirizzo di Mbappé che batte Mendy e sblocca il risultato. Con questa rete, il numero 10 ha eguagliato Olivier Giroud nella classifica all-time dei marcatori della Nazionale Francese a quota 57. Al minuto 82 i transalpini segnano il secondo gol grazie al pallonetto di Bradley Barcola su assist del centrocampista del Milan Adrien Rabiot.
Caricamento post Instagram...
Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA