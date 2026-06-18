Il Milan prosegue con la programmazione della prossima stagione. Dopo l'ufficialità di Amorim in panchina, il club rossonero ha reso noto il programma delle amichevoli che accompagneranno la preparazione estiva in vista della stagione 2026-27. I rossoneri saranno protagonisti di una tournée internazionale che li vedrà affrontare quattro avversari di grande prestigio tra Europa, Australia e Asia, in una serie di test dal livello tecnico elevato. Uno dei momenti più attesi sarà il big match contro l'Inter in programma il 5 agosto 2026 a Perth, in Australia, che sta già scaldando i tifosi delle due squadre all'ombra della Madonnina. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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