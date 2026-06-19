La notizia era nell'aria ma ora è ufficiale: Marco Baroni ritorna sulla panchina del Verona. Il tecnico toscano, dopo le esperienze poco fortunate con Lazio e Torino, ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Gli scaligeri, come ricordiamo, sono reduci da una stagione catastrofica culminata con la retrocessione in Serie B dopo 7 anni nella massima serie. Obiettivo primario del neo allenatore è, dunque, l'immediato ritorno in Serie A.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Verona, Marco Baroni torna sulla panchina scaligera: il comunicato della società

Caricamento post Instagram...

Dopo due anni, Marco Baroni torna sulla panchina del Verona . Reduce dall'esonero con il, il tecnico toscano ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo. Primo obiettivo, sarà quello di riportare il club veneto indopo una delle stagioni più difficili della storia gialloblu. Come ricordiamo, appunto, Baroni aveva già allenato il Verona nella stagione 2023-24, terminata con un decente 13°posto. Poco fortunata l'annata successiva sulla panchina della, chiusa al 7°posto e fuori dall'Europa nonostante un'inizio molto soddisfacente.Prima di tornare sulla panchina del Verona, Baroni ha avuto modo di allenare diversi club nella sua carriera e i migliori risultati ottenuti è stata la promozione in Serie A prima con ilnel 2017 ed in seguito con ilnel 2022. In mezzo le brevi esperienze sulle panchine di(2009), chiusa con l'esonero dopo solo 4 partite, e(2019), dove non è riuscito ad evitare la retrocessione.

VERONA, ITALIA - 05 NOVEMBRE: Marco Baroni allenatore dell'Hellas Verona durante la partita di Serie A TIM tra Hellas Verona FC e AC Monza allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 05 novembre 2023 a Verona, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Di seguito il comunicato della società scaligera: "Hellas Verona FC comunica di aver affidato, a partire dal 1° luglio, la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Baroni, che si è legato al Club fino al 30 giugno 2028, con opzione fino al 2029. Hellas Verona FC rivolge a mister Marco Baroni e a tutti i componenti del suo staff un caloroso benvenuto, augurando buon lavoro".

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365