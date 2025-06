Tutto in poche ore: la Lazio saluta Baroni e ufficializza il Sarri bis

La società ha comunicato l'addio del suo allenatore riabbracciando una vecchia conoscenza pronta per la sua avventura 2.0

Mattia Celio Redattore 2 giugno - 20:36

La notizia era nell'aria ormai da giorni, ma adesso è ufficiale: Marco Baroninon è più l'allenatore della Lazio. L'ex tecnico del Verona lascia dunque la capitale dopo una sola stagione. La sconfitta nell'ultima giornata contro il Lecce che ha escluso la i biancocelesti dalle coppe europee ha spinto la società biancoceleste ad un cambio di rotta. Sull'ormai ex allenatore degli aquilotti c'è il forte interesse del Torino. Ma non solo: dopo pochissime ore, la Lazio ha altresì ufficializzato il ritorno in panchina di Maurizio Sarri.

Marco Baroni, addio Lazio: arriva il comunicato della società — L'avventura di Marco Baroni sulla panchina della Lazio finisce qui. Con un comunicato ufficiale, la dirigenza biancoceleste ha ufficializzato la fine del rapporto con il tecnico di Firenze. Arrivato a Roma la scorsa estate dopo le dimissioni di Igor Tudor, l'allora ex tecnico del Verona è stato protagonista di una partenza ad alto livello, tanto da arrivare alla pausa nazionale al secondo posto con tanto di nomina di miglior tecnico del mese di ottobre. La rinascita di Isaksen e di Castellanos, la nuova giovinezza di Pedro e la sorpresa Nuno Tavares sembravano promettere bene per una stagione memorabile, ma da dicembre in poi la magia è finita.

Il calo di rendimento, gli infortuni, il mercato invernale non all'altezza e più di qualche errore tecnico hanno provocato un evidente calo nel rendimento stagionale della Lazio. La dolorosa eliminazione dall'Europa League ai rigori per mano del Bodo Glimt dopo una rimonta quasi completata è stato certamente il colpo più difficile da incassare. La corsa per la Champions League era ormai diventata una lotta per un posto in Conference League, mancata anche quella dopo la clamorosa sconfitta in casa contro il Lecce.

Baroni, dunque, lascia Formello per fare posto a Maurizio Sarri e per prendere, con molta probabilità, la strada verso Torino, dato il forte interesse dei granata nei suoi confronti. Di seguito il comunicato della società biancoceleste: "La S.S. Lazio ringrazia Marco Baroni per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida della Prima Squadra. La Società augura al tecnico le migliori fortune professionali. Grazie Mister".

Niente suspence: dopo Baroni la Lazio ufficializza l'arrivo di Sarri — Non c'è attesa che tenga: due ore dopo l'addio a Marco Baroni, la Lazio ha ufficializzato anche l'arrivo di Maurizio Sarri. Un nuovo capitolo per il tecnico che aveva già allenato i biancocelesti nel 2021, donando alla squadra una precisa identità di gioco basata su verticalizzazioni, giro palla e tanta qualità. Questo il comunicato ufficiale: "La S.S. Lazio è lieta di annunciare il ritorno di Maurizio Sarri alla guida della Prima Squadra. Dopo l’esperienza iniziata nel 2021, il tecnico toscano torna a vestire i colori biancocelesti, richiamato da un legame mai interrotto con l’ambiente, con la tifoseria e con una squadra che, sotto la sua guida, ha saputo esprimere idee, gioco e appartenenza. La Società affida con fiducia a Sarri il timone tecnico del progetto, con la convinzione che il suo stile, la sua coerenza e la sua cultura del lavoro rappresentino fondamenta solide per costruire un presente ambizioso e un futuro all’altezza della storia della Lazio".

Il Presidente Claudio Lotito ha poi commentato: “Maurizio Sarri è tornato a casa. Il suo ritorno è una scelta di cuore, di convinzione e di visione. Con lui vogliamo riprendere un percorso interrotto troppo presto, consapevoli che insieme possiamo riportare entusiasmo, identità e ambizione. Bentornato nella tua casa Comandante".