Baroni ha poi proseguito: "Sento la mia pressione verso la squadra perché vedo come lavora e come è cresciuto nel tempo. Mi interessa fare più punti possibili, poi faremo i conti. La squadra deve sempre avere la sua identità, poi in campionato ci sono dei momenti in cui hai rimpianti ma quando ti esprimi così non ne devi avere".

Infine il tecnico della squadra di Claudio Lotito ha concluso: "L'Inter è una squadra fortissima: può patire una partita fisica o di pressione, ma noi non abbiamo queste caratteristiche e abbiamo fatto molte partite. Dovevamo fare una partita tecnica con personalità e l'abbiamo fatto, poi chiaro che in alcune situazioni serviva freddezza in più, come nell'uno contro uno di Isaksen con Sommer. Per questa gara ho dovuto cambiare qualcosa stamattina perché c'era chi non era in condizione, ma faccio i complimenti. La prossima è da vincere a tutti i costi, ci dobbiamo credere e dobbiamo cercare di fare il meglio perché ci sono ancora tanti confronti aperti".