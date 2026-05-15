L'origine e il significato dei cognomi dei calciatori del Verona, attraversando culture e continenti diversi
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Il Verona non è soltanto una squadra di calcio, ma un vero e proprio intreccio di storie, culture e identità che attraversano continenti diversi. Dietro ogni nome sulla maglia si nasconde un’origine, un significato, un percorso che va ben oltre il rettangolo di gioco. Analizzando i cognomi dei giocatori, emerge un viaggio sorprendente tra Africa, Balcani, Nord Europa e Sud America. Ogni nome racconta qualcosa: una radice familiare, una tradizione linguistica, un legame con un territorio o con una cultura specifica. Non si tratta solo di curiosità, ma di un modo diverso di leggere il calcio. Perché dietro ogni cognome dei giocatori del Verona c’è una storia, e dentro ogni storia c’è un pezzo di mondo.
Verona, viaggio nei cognomi: da Montipò a Serdar, le origini e i significati dei primi protagonisti gialloblù
Lorenzo Montipò, portiere del Verona, nasce a Novara il 20 febbraio 1996, in una zona del Piemonte che storicamente rappresenta un crocevia tra culture lombarde e piemontesi, elemento che spesso si riflette anche nei cognomi locali. Il cognome Montipò ha un’origine piuttosto interessante e non comunissima. Deriva con ogni probabilità da una forma composta legata alla parola “monte”, quindi a un riferimento geografico, un’altura o un insediamento situato in zona collinare o montuosa. La seconda parte, “-pò”, è meno immediata ma può essere ricondotta a una contrazione dialettale o a una trasformazione fonetica nel tempo, probabilmente legata a toponimi locali o a varianti antiche diffuse tra Piemonte e Lombardia. In alcuni casi, suffissi simili derivano da abbreviazioni di nomi di luoghi oppure da forme arcaiche legate alla parlata popolare.
Daniel Oyegoke nasce a Barnet, in Inghilterra, il 3 gennaio 2003, in un contesto fortemente multiculturale come quello londinese, dove convivono influenze europee, africane e internazionali. Ed è proprio dal cognome che emerge chiaramente un’origine diversa rispetto al luogo di nascita. Oyegoke è infatti un cognome di origine africana, più precisamente nigeriana, appartenente all’etnia yoruba, una delle più importanti dell’Africa occidentale. Nei cognomi yoruba, ogni elemento ha un significato preciso e spesso racconta una storia, un evento o una condizione legata alla nascita o alla famiglia. Il nome Oyegoke può essere scomposto in più parti: “Oye” significa “titolo”, “onore” o “dignità”, mentre “goke” deriva da un verbo che indica “salire”, “elevare”, “alzarsi”. Il significato complessivo può quindi essere interpretato come “l’onore si eleva”, “la dignità cresce” oppure “colui che eleva il proprio titolo”. È un cognome che porta con sé un messaggio positivo, legato all’ascesa sociale, al prestigio e al riconoscimento.
Martin Frese nasce a Rødovre, in Danimarca, il 4 gennaio 1998, in un’area fortemente legata alla tradizione scandinava ma anche storicamente connessa al mondo germanico. Il cognome Frese ha infatti origini che vanno cercate proprio in quest’area dell’Europa settentrionale. È considerato una variante di Friese o Frisius, termini utilizzati per indicare una persona proveniente dalla Frisia, regione storica affacciata sul Mare del Nord e divisa oggi tra Paesi Bassi e Germania. In questo senso, si tratta di un cognome etnico-geografico, nato per identificare una famiglia originaria di quella zona. Nel corso dei secoli, con gli spostamenti delle popolazioni e le evoluzioni linguistiche, Friese si è trasformato in diverse varianti, tra cui appunto Frese, diffusa soprattutto tra Germania settentrionale e Danimarca. Questo tipo di trasformazione è tipico delle aree di confine culturale, dove lingue simili si influenzano a vicenda.
Sandi Lovrić, centrocampista del Verona, nasce a Lienz, in Austria, il 28 marzo 1998, in una zona alpina al confine tra mondi culturali diversi, dove l’influenza austriaca si intreccia storicamente con quella slovena e balcanica. Ed è proprio il cognome a rivelare con chiarezza questa connessione. Lovrić è un cognome di origine slava meridionale, particolarmente diffuso in Croazia, Slovenia e Bosnia. Deriva dal nome proprio Lovro, equivalente slavo di “Lorenzo”, a sua volta proveniente dal latino Laurentius, cioè “originario di Laurento” o simbolicamente legato all’alloro, pianta associata a vittoria e prestigio. Il suffisso -ić è tipico dei cognomi balcanici e ha valore patronimico, cioè significa “figlio di”. Di conseguenza, Lovrić può essere interpretato come “figlio di Lovro” oppure “discendente di Lorenzo”.
Andrias Edmundsson nasce a Toftir, nelle Isole Faroe, il 18 dicembre 2000, in un contesto geografico e culturale profondamente legato alla tradizione nordica e scandinava, dove i cognomi seguono ancora schemi antichi e molto riconoscibili. Il cognome Edmundsson è un classico esempio di cognome patronimico nordico. È composto dal nome proprio Edmund e dal suffisso -sson, che in antico norreno significa “figlio di”. Il significato è quindi diretto e letterale: “figlio di Edmund”. Il nome Edmund ha origini anglosassoni ed è formato da due elementi: “ēad”, che significa “ricchezza”, “prosperità” o “fortuna”, e “mund”, che significa “protezione” o “difesa”. Di conseguenza, Edmund può essere interpretato come “colui che protegge la prosperità” o “difensore della ricchezza”.
Suat Serdar, leader del Verona. nasce a Bingen am Rhein, in Germania, l’11 aprile 1997, in una zona della Renania caratterizzata da una forte presenza di famiglie di origine straniera, in particolare turca, frutto dei flussi migratori verso la Germania del secondo dopoguerra. Il cognome Serdar ha infatti origine turca e affonda le sue radici in un contesto storico ben preciso. Deriva da un termine di origine persiana (sardar), entrato poi nella lingua turca, che indicava un comandante militare, un capo o un leader. Nella tradizione ottomana, il serdar era spesso un generale o un ufficiale di alto rango, responsabile di truppe o di campagne militari. Con il tempo, questo termine è passato da titolo militare a nome proprio e successivamente a cognome, mantenendo però il suo significato legato all’autorità, alla guida e al comando. È quindi un cognome che porta con sé un valore simbolico forte, associato a leadership e prestigio.
Il viaggio continua: Suslov, Bradarić, Orban e Bowie tra Europa e Africa
Tomáš Suslov, centrocampista del Verona, nasce a Spišská Nová Ves, in Slovacchia, il 7 giugno 2002, in una regione dell’Europa centrale storicamente attraversata da influenze slave, ungheresi e germaniche, che spesso si riflettono anche nella struttura dei cognomi. Il cognome Suslov è di origine slava e segue una costruzione tipica dell’area russo-slovacca e più in generale dell’Europa orientale. Deriva dalla radice Sus- o Suslo, che può essere collegata a soprannomi antichi oppure a termini dialettali legati a caratteristiche fisiche, comportamentali o anche animali. In alcune interpretazioni linguistiche, la radice può essere associata a parole che richiamano il concetto di “secco”, “magro” oppure a nomi popolari legati al mondo rurale. Il suffisso -ov è uno degli elementi più comuni nei cognomi slavi e ha valore patronimico o possessivo: significa “di”, “appartenente a” oppure “figlio di”. Di conseguenza, Suslov può essere interpretato come “discendente di Suslo” o “appartenente alla famiglia di Suslo”.
Domagoj Bradarić nasce a Spalato, in Croazia, il 10 dicembre 1999, in una delle città più rappresentative della costa dalmata, area storicamente influenzata da culture slave, veneziane e mediterranee. Il cognome Bradarić è di origine slava meridionale, tipico della Croazia e dei Balcani. Deriva dalla radice Bradar o Brada, parola che nelle lingue slave significa “barba”. In passato era molto comune che i cognomi nascessero da soprannomi legati a caratteristiche fisiche evidenti, e in questo caso il riferimento è probabilmente a un antenato con una barba particolarmente folta o distintiva. Il suffisso -ić è uno degli elementi più caratteristici dei cognomi croati e balcanici, con valore patronimico, cioè indica “figlio di” o “discendente di”. Di conseguenza, Bradarić può essere interpretato come “figlio di Bradar” oppure “discendente dell’uomo con la barba”.
Gift Emmanuel Orban, attaccante del Verona, nasce nello stato di Benue, in Nigeria, il 17 luglio 2002, in un contesto africano dove i nomi e i cognomi hanno spesso un significato diretto, legato alla lingua, alla fede e alla storia familiare. Il cognome Orban è diffuso in diverse aree dell’Africa occidentale, in particolare in Nigeria, e può avere radici nei gruppi etnici locali, come gli Idoma o i Tiv, presenti proprio nella regione di Benue. A differenza dei cognomi europei, però, non sempre esiste una traduzione univoca e standardizzata, perché il significato dipende dalla lingua specifica e dalla tradizione orale della famiglia. In alcuni casi, Orban può essere collegato a parole o nomi locali che identificano una discendenza, una qualità o un evento legato alla nascita di un antenato. È quindi un cognome che si inserisce nella logica africana dell’identità familiare: più che descrivere un mestiere o un luogo, racconta una storia o un’appartenenza. È interessante notare anche il contrasto e l’integrazione con i nomi Gift ed Emmanuel, entrambi di derivazione inglese e biblica. Gift significa “dono”, mentre Emmanuel deriva dall’ebraico e significa “Dio è con noi”. Questo mix è tipico della Nigeria, dove la tradizione locale si unisce all’influenza cristiana e coloniale.
Kieron Tom Bowie, bomber del Verona, nasce a Kirkcaldy, in Scozia, il 21 settembre 2002, in un contesto tipicamente britannico dove i cognomi spesso affondano le radici nella lingua gaelica, nella storia medievale o in elementi geografici e simbolici. Il cognome Bowie ha origini scozzesi e deriva dal gaelico. È generalmente collegato al termine buidhe (pronunciato “buì”), che significa “giallo” o “biondo”. In origine, quindi, era molto probabilmente un soprannome attribuito a una persona con capelli chiari o carnagione chiara, secondo una tradizione molto comune nei cognomi antichi.
da Slotsager a Sammarco, tra castelli, Africa e tradizione italiana
Tobias Slotsager nasce a Morud, in Danimarca, il 1º gennaio 2006, in un contesto tipicamente scandinavo dove molti cognomi derivano da elementi geografici, agricoli o legati al territorio. Il cognome Slotsager è chiaramente di origine danese e può essere scomposto in due parti: slot e -sager. Il termine slot in danese significa “castello” o “residenza fortificata”, ed è molto presente nei toponimi del paese, spesso legati a proprietà nobiliari o edifici storici. La seconda parte, -sager, deriva probabilmente da ager, parola antica di origine germanica che indica un “campo coltivato” o una terra agricola (la stessa radice da cui deriva anche il termine inglese acre). L’aggiunta della “s” può avere funzione di collegamento o indicare appartenenza. Unendo i due elementi, Slotsager può essere interpretato come “campo del castello” oppure “terra appartenente al castello”.
Daniel Fernando Mosquera nasce a Quibdó, in Colombia, il 20 ottobre 1999, in una regione – il Chocó – fortemente caratterizzata dalla presenza afrocolombiana, dove la storia, la cultura e anche i cognomi riflettono l’eredità della colonizzazione spagnola e delle migrazioni africane. Il cognome Mosquera è di origine spagnola e rientra nella categoria dei cognomi toponomastici, cioè derivati da un luogo. In particolare, deriva dal termine mosca, con l’aggiunta del suffisso -era, che in spagnolo indica un luogo caratterizzato da qualcosa. Mosquera può quindi essere interpretato come “luogo delle mosche” o “zona ricca di mosche”, probabilmente riferito in origine a un ambiente umido, rurale o vicino all’acqua, dove questi insetti erano particolarmente presenti. Esiste anche una località chiamata Mosquera in Spagna (in Galizia), e questo rafforza l’ipotesi che il cognome sia nato per identificare persone provenienti da quel territorio. Con la colonizzazione dell’America Latina, molti cognomi spagnoli si sono diffusi in paesi come la Colombia, mantenendo la loro forma originaria.
Cheikh Ahmet Tidian Niasse, centrocampista del Verona, nasce a Gossas, in Senegal, il 19 gennaio 2000, in un contesto culturale profondamente legato alla tradizione islamica dell’Africa occidentale, dove nomi e cognomi hanno spesso un significato religioso e familiare molto forte. Il cognome Niasse è tipico del Senegal ed è particolarmente diffuso tra le comunità musulmane, soprattutto tra i Wolof. È un cognome fortemente identitario, legato a lignaggi familiari importanti e, in molti casi, associato a figure religiose di rilievo. Uno dei riferimenti più noti è quello della famiglia Niasse legata alla confraternita sufi della Tijaniyya, molto influente in Senegal e in tutta l’Africa occidentale. Dal punto di vista etimologico, Niasse non ha una traduzione diretta come molti cognomi europei, perché nasce all’interno di una tradizione orale e religiosa più che linguistica in senso stretto. Il suo significato è quindi più legato all’appartenenza a una famiglia o a una linea spirituale che a un oggetto, un luogo o una caratteristica fisica.
Roberto Gagliardini, centrocampista del Verona, nasce a Bergamo, in Italia, il 7 aprile 1994, in una delle aree del Nord Italia dove i cognomi conservano forti legami con la tradizione medievale e con le trasformazioni linguistiche locali. Il cognome Gagliardini è di origine italiana e deriva dall’aggettivo gagliardo, parola molto diffusa già nel Medioevo, con il significato di “forte”, “robusto”, “valoroso”. Questo termine veniva spesso utilizzato come soprannome per indicare una persona particolarmente resistente, energica o coraggiosa, caratteristiche molto apprezzate nelle comunità dell’epoca. Con il tempo, da gagliardo si è sviluppato il cognome Gagliardi e, nella sua forma più estesa, Gagliardini. Il suffisso -ini ha valore patronimico o familiare, indicando “i discendenti di” oppure “la famiglia di Gagliardo”. Di conseguenza, Gagliardini può essere interpretato come “figli del gagliardo” o “discendenti di colui che era forte e valoroso”.
Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati nasce a Misurata, in Libia, il 6 aprile 1996, in un contesto pienamente arabo e nordafricano, dove i cognomi sono spesso legati alla provenienza geografica o alla tribù di appartenenza. Il cognome Elmusrati (o Al-Misrati, nella forma più fedele all’arabo) è chiaramente di origine toponomastica. Deriva infatti da Misurata, la città libica da cui proviene la famiglia. Il prefisso El- (o Al-) è l’articolo determinativo arabo e significa “il”, mentre Misrati indica “colui che viene da Misurata” o “appartenente a Misurata”. Il significato complessivo è quindi molto diretto: Elmusrati vuol dire “il misuratino”, cioè una persona originaria di Misurata. Questo tipo di cognome è estremamente comune nel mondo arabo, dove l’identità geografica ha un peso importante nella definizione della persona e della famiglia.
Paolo Sammarco, allenatore del Verona, nasce a Como, in Italia, il 17 marzo 1983, in un’area del Nord dove i cognomi spesso riflettono antiche strutture religiose, familiari o toponomastiche. Il cognome Sammarco è di origine italiana e rientra nella categoria dei cognomi derivati da nomi di santi, molto diffusi soprattutto nel Centro-Sud ma presenti anche nel Nord. In questo caso deriva da San Marco, uno dei santi più importanti della tradizione cristiana, autore del secondo Vangelo e figura centrale soprattutto a Venezia, dove è il patrono. La forma Sammarco nasce dalla fusione linguistica di “San Marco”, fenomeno molto comune nei cognomi italiani: con il tempo, l’espressione si è contratta e stabilizzata in un’unica parola. In origine, poteva indicare una persona proveniente da una località dedicata a San Marco, oppure qualcuno legato a una chiesa, una parrocchia o una zona che portava quel nome.
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