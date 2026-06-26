Con l'ufficialità di Amorim sulla panchina del Milan, il club rossonero sta delineando già le prime mosse per il futuro, iniziando a sciogliere i primi nodi di mercato. Il rebus maggiore riguarda il prossimo attaccante e la società vuole puntare in alto: costo del cartellino con i bonus vicino ai 45, ingaggio superiore ai 4, per un giocatore che ha alzato l'ultima Champions League. Si tratta di Gonçalo Ramos, fortemente voluto da Amorim, con la sua valutazione già trasmessa anche al club, insieme alla conferma di Nkunku ma sarà il calciatore a decidere. Nel mezzo un colloquio programmato con Leao dopo il Mondiale e l'incognita Gimenez. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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