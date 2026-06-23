Edouard Mendy si fa male nel finale e lascia nei guai il Senegal: con la Norvegia è arrivata la seconda sconfitta nel Mondiale
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La sconfitta pesa, ma a rendere ancora più amaro il momento del Senegal è l'infortunio del portiere titolare, Edouard Mendy. L'estremo difensore senegalese lascia la propria Nazionale nel momento più complicato, praticamente ad un passo dall'eliminazione dalla Coppa del Mondo.
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Oltre il danno, la beffaIl Senegal esce doppiamente sconfitto dal confronto con la Norvegia, terminato 3-2 per i Vichinghi. Oltre al ko che mette quasi in cassaforte l'eliminazione dal Mondiale, arriva infatti anche la perdita del proprio portiere titolare, Edouard Mendy, ex Chelsea e punto di riferimento della nazionale, costretto ad abbandonare il campo dopo un problema fisico che, come confermato da Koulibaly in mixed zone a fine gara, dovrebbe impedirgli di proseguire il torneo. Un'assenza pesantissima per una squadra già con le spalle al muro nella corsa al prossimo turno.
La ricostruzione dell'infortunioL'episodio si è verificato attorno al minuto 63 dell'incontro tra Senegal e Norvegia, quando nel tentativo di intervenire su una conclusione di Haaland, finita poi in rete, Mendy ha accusato un problema muscolare accasciandosi immediatamente sul terreno di gioco. Secondo quanto riportato da 'Adnkronos', sono stati attimi di apprensione in quanto inizialmente si pensava ad un colpo alla testa in seguito alla caduta, ma fortunatamente si è trattato solo di un problema al ginocchio destro. Dopo l'ingresso nello staff medico, è apparso chiaro che il portiere non fosse in grado di proseguire e ha abbandonato il campo.
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La seconda sconfitta consecutivaDopo quello con la Francia al debutto, il secondo ko contro la Norvegia ha quasi spento del tutto ogni speranza di qualificazione al turno successivo per il Senegal, a quota 0 punti nel girone assieme all'Iraq, suo prossimo avversario. La Nazionale africana era riuscita a pareggiare il vantaggio norvegese di Pedersen, poi ci ha pensato Haaland con uno-due micidiale a portare il risultato sul 3-1. Il gol della bandiera per il Senegal è arrivato nei minuti finali, con il 3-2 definitivo di Sarr.
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