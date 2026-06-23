La sconfitta pesa, ma a rendere ancora più amaro il momento del Senegal è l'infortunio del portiere titolare, Edouard Mendy. L'estremo difensore senegalese lascia la propria Nazionale nel momento più complicato, praticamente ad un passo dall'eliminazione dalla Coppa del Mondo.

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Oltre il danno, la beffa

Ilesce doppiamente sconfitto dal confronto con la, terminato 3-2 per i Vichinghi. Oltre al ko che mette quasi in cassaforte l'eliminazione dal, arriva infatti anche la perdita del proprio portiere titolare,, exe punto di riferimento della nazionale, costretto ad abbandonare il campo dopo un problema fisico che, come confermato da Koulibaly in mixed zone a fine gara, dovrebbe impedirgli di proseguire il torneo. Un'assenza pesantissima per una squadra già con le spalle al muro nella corsa al prossimo turno.

AL KHOR, QATAR - 04 DICEMBRE: Edouard Mendy del Senegal durante la partita di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Inghilterra e Senegal all'Al Bayt Stadium il 04 dicembre 2022 ad Al Khor, Qatar. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

La ricostruzione dell'infortunio

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La seconda sconfitta consecutiva

L'episodio si è verificato attorno al minuto 63 dell'incontro tra, quando nel tentativo di intervenire su una conclusione di, finita poi in rete,ha accusato un problema muscolare accasciandosi immediatamente sul terreno di gioco. Secondo quanto riportato da 'Adnkronos', sono stati attimi di apprensione in quanto inizialmente si pensava ad un colpo alla testa in seguito alla caduta, ma fortunatamente si è trattato solo di un problema al ginocchio destro. Dopo l'ingresso nello staff medico, è apparso chiaro che il portiere non fosse in grado di proseguire e ha abbandonato il campo.Dopo quello con laal debutto, il secondo ko contro laha quasi spento del tutto ogni speranza di qualificazione al turno successivo per il, a quota 0 punti nel girone assieme all', suo prossimo avversario. La Nazionale africana era riuscita a pareggiare il vantaggio norvegese di, poi ci ha pensatocon uno-due micidiale a portare il risultato sul 3-1. Il gol della bandiera per ilè arrivato nei minuti finali, con il 3-2 definitivo di

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