Un abbraccio che ha fatto il giro del mondo prima ancora del calcio d'inizio e che, di certo, ha fatto venire un nodo alla gola ai sostenitori del Real Madrid: James Rodriguez e Cristiano Ronaldo si ritrovati a Miami, in occasione dell'ultima gara dei gironi del Mondiale tra Colombia e Portogallo. Il colombiano ne ha parlato con parole di colme di affetto e riconoscenza.

Rodriguez: "Voglio molto bene a Cristiano"

Ai microfoni di ESPN,si è sciolto in dichiarazioni piene di affetto verso l'ex compagno: "Cristiano è un grande amico e una grande persona. Fin dai tempi del Real Madrid, quando eravamo entrambi più giovani, abbiamo instaurato una bella amicizia e infatti ero sempre a casa sua. Tutto quello che ha fatto è stato gigante, continua a segnare gol e ad essere un esempio per tutti a 41 anni. È un grandissimo atleta a cui voglio molto bene e che continuo ad ammirare", ha raccontato il colombiano.

Anche nel tunnel, prima del fischio d'inizio, James aveva preso l'iniziativa con un saluto scherzoso rivolto a Ronaldo, seguito da un caloroso abbraccio.

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Il legame nato a Madrid

Tra il 2014 e il 2017,hanno condiviso tre stagioni al Real Madrid, tante battaglie ma anche tanti titoli, tra cui due Champions League, due Mondiali per Club, due Supercoppe di Spagna e una Liga. Quegli anni a Madrid hanno costruito sul piano sportivo forse il Real più forte della storia, i cosiddetti 'Galacticos' che hanno spazzato via chiunque in Europa, ma anche una una solida relazione ditra i due, sopravvissuta negli anni e anche alle diverse strade professionali intraprese.

YOKOHAMA, GIAPPONE - 15 DICEMBRE: Cristiano Ronaldo del Real Madrid festeggia segnando un gol con James Rodriguez durante la semifinale della Coppa del Mondo FIFA Club Giappone tra Club America e Real Madrid all'International Stadium Yokohama il 15 dicembre 2016 a Yokohama, Giappone. (Foto di Matt Roberts/Getty Images,)

Il pareggio nel confronto e i prossimi impegni

Il confronto tra i due campioni è terminato senza reti ma è stato un pareggio che ha permesso alladi Rodriguez di concludere al primo posto con 7 punti, davanti ai lusitani di Cristiano Ronaldo. Entrambe le Nazionali hanno però strappato il pass per il prossimo turno, in cui i colombiani affronteranno ilmentre ilsfideranno la