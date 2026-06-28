Con un'intervista ai microfoni di ESPN, James Rodriguez ricorda gli anni vissuti al Real Madrid con il campione portoghese: l'abbraccio nel tunnel è virale
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Un abbraccio che ha fatto il giro del mondo prima ancora del calcio d'inizio e che, di certo, ha fatto venire un nodo alla gola ai sostenitori del Real Madrid: James Rodriguez e Cristiano Ronaldo si ritrovati a Miami, in occasione dell'ultima gara dei gironi del Mondiale tra Colombia e Portogallo. Il colombiano ne ha parlato con parole di colme di affetto e riconoscenza.
Rodriguez: "Voglio molto bene a Cristiano"Ai microfoni di ESPN, James Rodriguez si è sciolto in dichiarazioni piene di affetto verso l'ex compagno: "Cristiano è un grande amico e una grande persona. Fin dai tempi del Real Madrid, quando eravamo entrambi più giovani, abbiamo instaurato una bella amicizia e infatti ero sempre a casa sua. Tutto quello che ha fatto è stato gigante, continua a segnare gol e ad essere un esempio per tutti a 41 anni. È un grandissimo atleta a cui voglio molto bene e che continuo ad ammirare", ha raccontato il colombiano.
Anche nel tunnel, prima del fischio d'inizio, James aveva preso l'iniziativa con un saluto scherzoso rivolto a Ronaldo, seguito da un caloroso abbraccio.
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Il legame nato a MadridTra il 2014 e il 2017, Cristiano Ronaldo e James Rodriguez hanno condiviso tre stagioni al Real Madrid, tante battaglie ma anche tanti titoli, tra cui due Champions League, due Mondiali per Club, due Supercoppe di Spagna e una Liga. Quegli anni a Madrid hanno costruito sul piano sportivo forse il Real più forte della storia, i cosiddetti 'Galacticos' che hanno spazzato via chiunque in Europa, ma anche una una solida relazione di rispetto e cameratismo tra i due, sopravvissuta negli anni e anche alle diverse strade professionali intraprese.
Il pareggio nel confronto e i prossimi impegniIl confronto tra i due campioni è terminato senza reti ma è stato un pareggio che ha permesso alla Colombia di Rodriguez di concludere al primo posto con 7 punti, davanti ai lusitani di Cristiano Ronaldo. Entrambe le Nazionali hanno però strappato il pass per il prossimo turno, in cui i colombiani affronteranno il Ghana mentre il Portogallo sfideranno la Croazia.
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