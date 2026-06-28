Harry Kane continua a riscrivere la storia del calcio inglese. Il capitano dei Tre Leoni ha aggiunto un altro primato alla sua straordinaria carriera superando Gary Lineker nella classifica dei marcatori inglesi ai Mondiali. Un traguardo celebrato con la vittoria sul campo e con una battuta rivolta proprio all'ex attaccante.

Il nuovo record di Harry Kane

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Le scuse ironiche rivolte a Lineker

ha scritto un'altra pagine della storia della Nazionale inglese nel successo per 2-0 contro il, valido per la fase a gironi del Mondiale. L'attaccante delha realizzato il gol del definitivo raddoppio con un colpo di testa su assist di, anche lui in gol, firmando l'11esima rete della sua carriera nelle fasi finali di una Coppa del Mondo. Con questa marcatura, Harry Kane ha superato Gary Lineker, storico centravanti inglese fermo a quota 10 gol complessivi, diventando cosi il miglior marcatore di sempre dell'nella competizione. Un traguardo che arriva pochi giorni dopo aver raggiunto proprio l'ex centravanti grazie alla doppietta messa a segno nella gara inaugurale contro la Croazia.ha celebrato il record con il consueto stile sobrio, accompagnando la soddisfazione con una battuta destinata a. Intervenuto ai microfoni della BBC, nel post-partita, alla richiesta di un messaggio per l'ex centravanti dopo avergli 'soffiato' il record, Kane ha infatti scherzato dicendo: "Mi dispiace Gary...Ora sono un gol davanti a te!". Un messaggio di scuse ironico, dopo il quale ha poi proseguito dicendo: "Come ho già detto, è uno degli attaccanti più forti della storia dell'Inghilterra, soprattutto nei Mondiali, perciò superarlo è certamente un motivo d'orgoglio per me. Sicuramente sarà felice per me".

Le parole di Kane saranno state accolte con il sorriso dallo stesso Lineker, che già nei giorni precedenti aveva già elogiato l'attaccante del Bayern definendolo il più grande centravanti che l'Inghilterra abbia mai avuto. Tra i due il clima è sempre stato di grande rispetto e il sorpasso è stato vissuto come il naturale passaggio di consegne tra due epoche del calcio inglese.

LONDRA, INGHILTERRA - 21 MARZO: Harry Kane dell'Inghilterra celebra la vittoria dopo le qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Inghilterra e Albania allo stadio di Wembley il 21 marzo 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Kane, i numeri di una carriera straordinaria

Il record mondiale rappresenta soltanto l'ennesimo tassello di un percorso eccezionale con la maglia dell'Inghilterra.è infatti già ilassoluto della storia della Nazionale raggiungendo, con il gol contro il, quotain 117 presenze, consolidando ulteriormente un primato che aveva già strappato a, nel 2023. La rete del record è arrivata a 67', quando il capitano inglese ha svettato di testa sul cross perfetto di Bellingham, chiudendo la sfida e regalando all'Inghilterra il primo posto nel girone. I Tre Leoni affronteranno laai Sedicesimi, partita in cui il numero 9 inglese avrà l'occasione di aggiornare ulteriormente i propri numeri.