La loro ultima sconfitta nel torneo risale alla finale del 2010 in Sudafrica persa contro la Spagna.
Primo punto storico per Curaçao al Mondiale, la festa con il re e la regina d'Olanda
L'Olanda chiude da imbattuta la fase a gironi del Mondiale. Lo fa vincendo 3-1 sulla Tunisia e stabilendo un record invidiabile. I Paesi Bassi non perdono una partita nella fase a gironi dalla Coppa del Mondo del 1994.
Il Mondiale dell'OlandaTre partite, due vittorie e un pareggio. E che vittorie: cinque reti alla Svezia e tre alla Tunisia. E un pareggio con due reti a testa contro il Giappone nella gara d'esordio. L'Olanda di Ronald Koeman corre, vince e convince. E si qualifica di diritto ai sedicesimi di finale dove affronterà la rivelazione del torneo: il Marocco. Dumfries e compagni chiudono questa fase del torneo con sette punti e ben dieci reti segnate. Si sono particolarmente distinti Brobbery, che ha segnato tre gol, e Cody Gakpo che ne ha messi a segno due.
🇳🇱 NL:— usul365 (@usul365) June 26, 2026
Heel Kansas City is ORANJE! 🟠 De stad viert mee! Oranje koorts in Amerika!#Oranje #KansasCity #Nederland #FIFAWorldCup🇬🇧 EN:
All of Kansas City is ORANGE! 🟠 The whole city turned orange! Oranje fever in the USA!#Oranje #KansasCity #Netherlands #FIFAWorldCup🇺🇸 EN-US:… https://t.co/TJFJFMJSZm
Olandesi invincibili: nella fase a gironi non perdono dal 1994Sono ben 19 gare, nei gironi del Mondiale, che gli Orange non perdono. Per trovare una sconfitta bisogna tornare alla prima coppa del Mondo giocata negli Stati Uniti: era il 1994 e la partita in questione era quella con i vicini di casa del Belgio che si giocò a Orlando e finì 1-0 per gli avversari. Nella fase a gironi la squadra in maglia arancione è quindi imbattuta da trentadue anni. Non solo. La squadra dei Paesi Bassi non perde una partita nella Coppa del Mondo dal 2010 e ha superato il Brasile di Pelè: che deteneva in precedenza il record assoluto con 13 partite senza sconfitte tra il 1958 e il 1966.
L'ultima sconfitta degli arancioni? La finale del 2010 persa contro la Spagna. Le eliminazioni delle edizioni del 2014 e del 2022 sono arrivate sempre ai calci di rigore. Nel 2014 il loro percorso si concluse in semifinale contro l'Argentina. Nel 2022, in Qatar, gli olandesi si fermarono prima: ai quarti di finale. Ancora una volta ai rigori e ancora una volta contro l'Argentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA