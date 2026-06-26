Primo punto storico per Curaçao al Mondiale, la festa con il re e la regina d'Olanda

L'Olanda chiude da imbattuta la fase a gironi del Mondiale. Lo fa vincendo 3-1 sulla Tunisia e stabilendo un record invidiabile. I Paesi Bassi non perdono una partita nella fase a gironi dalla Coppa del Mondo del 1994.

Il Mondiale dell'Olanda

Olandesi invincibili: nella fase a gironi non perdono dal 1994

Tre partite, due vittorie e un pareggio. E che vittorie: cinque reti alla Svezia e tre alla. E un pareggio con due reti a testa contro il Giappone nella gara d'esordio. L'Olanda di Ronaldcorre, vince e convince. E si qualifica di diritto ai sedicesimi di finale dove affronterà la rivelazione del torneo: il Marocco. Dumfries e compagni chiudono questa fase del torneo con sette punti e ben dieci reti segnate. Si sono particolarmente distinti, che ha segnato tre gol, e Codyche ne ha messi a segno due.Sono ben 19 gare, nei gironi del Mondiale , che glinon perdono. Per trovare una sconfitta bisogna tornare alla prima coppa del Mondo giocata negli Stati Uniti:e la partita in questione era quella con i vicini di casa delche si giocò a Orlando e finì 1-0 per gli avversari. Nella fase a gironi la squadra in maglia arancione è quindi imbattuta da trentadue anni. Non solo. La squadra dei Paesi Bassi non perde una partita nella Coppa del Mondo dal 2010 e: che deteneva in precedenza il record assoluto con 13 partite senza sconfitte tra il 1958 e il 1966.

L'ultima sconfitta degli arancioni? La finale del 2010 persa contro la Spagna. Le eliminazioni delle edizioni del 2014 e del 2022 sono arrivate sempre ai calci di rigore. Nel 2014 il loro percorso si concluse in semifinale contro l'Argentina. Nel 2022, in Qatar, gli olandesi si fermarono prima: ai quarti di finale. Ancora una volta ai rigori e ancora una volta contro l'Argentina.