Una lettera, poche righe, ma cariche di emozione e riconoscenza. Didier Deschamps ha voluto rendere omaggio a Guy Stephan, suo storico vice sulla panchina della nazionale francese, con un messaggio letto nel documentario di beIN Sports dedicato all'ultimo grande torneo del collaboratore dei Bleus. I due lavorano insieme dal 2009 e, dopo aver condiviso i successi con il Marsiglia e oltre un decennio alla guida della Francia, il commissario tecnico ha voluto ringraziare pubblicamente il suo braccio destro per il contributo dato in tutti questi anni. Le parole di Deschamps hanno profondamente commosso Stephan, che non è riuscito a trattenere l'emozione davanti alle telecamere, confermando il forte legame umano e professionale che li unisce.

Francia, la lettera di Deschamps emoziona Stephan: "Ora devo asciugarmi le lacrime"

Nelrealizzato da beIN Sports e dedicato all'ultimo grande torneo di Guycon la nazionale francese, Didierha voluto sorprendere il suo storico vice con una lettera dal forte valore umano. Un messaggio che ripercorre oltre quindici anni di collaborazione, iniziata nel 2009 ale proseguita dal 2012 sulla panchina dei Bleus, dove i due hanno costruito uno dei sodalizi tecnici piùdel calcio internazionale. "Il nostro legame ha raggiunto un livello tale che da tempo non abbiamo bisogno di parlare: spesso basta uno sguardo per capirci", ha scritto, ricordando il rapporto di fiducia costruito nel tempo. Il commissario tecnico ha poi ripensato anche ai momenti più difficili affrontati insieme: "Abbiamo attraversato periodi complicati, ma le tue convinzioni e i tuoi valori non hanno mai vacillato".

AMBURGO, GERMANIA – 5 luglio: Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, festeggia insieme a Kylian Mbappé dopo la vittoria della squadra ai calci di rigore al termine della partita dei quarti di finale di UEFA Euro 2024 tra Portogallo e Francia, disputata al Volksparkstadion il 5 luglio 2024 ad Amburgo, Germania. (Foto di Dan Mullan/Getty Images).

Il passaggio più intenso della lettera è arrivato quando Deschamps ha riconosciuto il valore della scelta fatta anni fa: "Offrirti questo ruolo è sicuramente una delle migliori decisioni che abbia mai preso nella mia carriera". Nel finale, il tecnico campione del mondo nel 1998 ha ribadito quanto sia stato importante condividere questo percorso con Stephan: "È stato un vero privilegio e un onore vivere questa avventura con te. Ma non è ancora finita". Visibilmente commosso dopo aver letto il messaggio, Guy Stephan ha faticato a trattenere le lacrime: "È raro che io mostri le mie emozioni. Ora devo asciugarmi le lacrime", ha concluso.