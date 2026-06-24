Zizou potrebbe tornare ad allenare dopo l'inizio della lunga pausa nel 2021 quando lasciò il Real Madrid.
Zidane non ha ancora perso il suo tocco magico: che show a Shanghai!
Con il Mondiale ancora in corso la Francia sta già programmando il dopo Deschamps. Secondo l'Equipe il principale candidato è nientemeno che Zidane e nel suo staff ci sarebbe spazio per il ritorno di Barthez.
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Francia, parte il dopo DeschampsDue vittorie, sei gol segnati finora, e un Mbappè scatenato. La Francia di Deschamps sta andando avanti nel Mondiale a gonfie vele. Ed è già qualificata per i sedicesimi di finale. Nel frattempo, però, in patria si lavora anche per il futuro. Sembra ormai certo che, terminata questa avventura americana, il ct Deschamps e il suo staff lasceranno la guida dei Galletti dopo ben quattordici anni. Un lungo periodo condito da vari trofei e risultati: un titolo iridato nel 2018, una Nations League nel 2021, una finale europea nel 2016 e un'altra mondiale nel 2022. Ed ecco che, secondo l'Equipe, il futuro sarebbe già pronto e risponderebbe al nome di una leggenda del calcio francese: L'ex Juventus Zinedine Zidane.
👑 1 Ballon d'Or— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 23, 2026
🌏 1 World Cup
🎯 3 goals in the World Cup final
🏆 3 Champions League trophies in 3 seasons as a coach
🔥 1 mythical match against Brazil
🐐 The GOAT midfielder
🗣️ Michel Platini: "If I am the king of football, then Zidane is God." 🤍✨
Happy birthday to… pic.twitter.com/6LU4z9qgqi
Zidane guiderà i Blues?Il noto giornale sportivo è praticamente certo della cosa. Zidane tornerà ad allenare. E lo farà prendendo le redini della sua nazionale. La sua carriera da allenatore è ferma dal 2021, anno in cui ha lasciato il Real Madrid dopo aver fatto grandi cose. Sotto la sua guida tecnica i blancos hanno instaurato un dominio europeo con la vittoria di tre Champions League di fila e poi due campionati spagnoli vinti, due Supercoppe Uefa e due Mondiali per Club.
In Francia i dubbi sono talmente pochi che si sta già parlando di chi comporrà lo staff tecnico di Zizou. Il primo nome che spicca è quello di Fabian Barthez, grande amico di Zidane, ex portiere e campione del Mondo nel 1998. Fu già vicino allo staff della Francia, all'epoca di Laurent Blanc ma la trattativa non decollò. Adesso se Zidane sarà confermato ci potrebbe essere anche il suo ritorno.
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