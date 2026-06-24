Con il Mondiale ancora in corso la Francia sta già programmando il dopo Deschamps. Secondo l'Equipe il principale candidato è nientemeno che Zidane e nel suo staff ci sarebbe spazio per il ritorno di Barthez.

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Francia, parte il dopo Deschamps

👑 1 Ballon d'Or

🌏 1 World Cup

🎯 3 goals in the World Cup final

🏆 3 Champions League trophies in 3 seasons as a coach

🔥 1 mythical match against Brazil

🐐 The GOAT midfielder



🗣️ Michel Platini: "If I am the king of football, then Zidane is God." 🤍✨



Happy birthday to… pic.twitter.com/6LU4z9qgqi — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 23, 2026

Zidane guiderà i Blues?

Due vittorie, sei gol segnati finora, e unscatenato. La Francia di Deschamps sta andando avanti nel Mondiale a gonfie vele. Ed è già. Nel frattempo, però, in patria si lavora anche per il futuro. Sembra ormai certo che, terminata questa avventura americana, il ct Deschamps e il suo staff lasceranno la guida dei Galletti dopo ben quattordici anni. Un lungo periodo condito da vari trofei e risultati:, una Nations League nel 2021, una finale europea nel 2016 e un'altra mondiale nel 2022. Ed ecco che, secondo l'Equipe, il futuro sarebbe già pronto e risponderebbe al nome di una leggenda del calcio francese: L'ex JuventusIl noto giornale sportivo è praticamente certo della cosa.tornerà ad allenare. E lo farà prendendo le redini della sua nazionale. La sua carriera da allenatore è ferma dal 2021, anno in cui ha lasciato il Real Madrid dopo aver fatto grandi cose. Sotto la sua guida tecnica i blancos hanno instaurato un dominio europeo con la vittoria di tre Champions League di fila e poi due campionati spagnoli vinti, due Supercoppe Uefa e due Mondiali per Club.

Zinedine Zidane (Foto di Pablo Cuadra/Getty Images for EA SPORTS FC™ 25)

In Francia i dubbi sono talmente pochi che si sta già parlando di chi comporrà lo staff tecnico di Zizou. Il primo nome che spicca è quello di Fabian Barthez, grande amico di Zidane, ex portiere e campione del Mondo nel 1998. Fu già vicino allo staff della Francia, all'epoca di Laurent Blanc ma la trattativa non decollò. Adesso se Zidane sarà confermato ci potrebbe essere anche il suo ritorno.

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