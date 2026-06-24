Per Ronaldo e Messi sono passati 20 anni dal primo gol al Mondiale: una ricorrenza che è stata festeggiata con un ottimo avvio nel torneo
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Il palcoscenico del Mondiale nordamericano si sta rivelando l'ennesimo capitolo della lunghissima rivalità sportiva tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. I due fuoriclasse, pur con percorsi diversi in questo inizio di torneo, continuano ad aggiornare le statistiche della storia.
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Il record solitario di CR7L'impatto del campione argentino sulla competizione è stato assolutamente dirompente. Nelle sue prime due apparizioni di questi Mondiali, la "Pulce" ha già gonfiato la rete in ben cinque occasioni. Questo eccezionale bottino è il risultato di una spettacolare tripletta inflitta all'Algeria, alla quale ha fatto seguito una decisiva doppietta contro l'Austria. Dall'altra parte, il fuoriclasse portoghese ha dovuto mettersi alle spalle un opaco e deludente esordio contro il Congo. La reazione di CR7, tuttavia, è stata immediata: nella sfida contro l'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro, Ronaldo ha siglato due reti fondamentali per la netta affermazione lusitana.
Proprio questi due centri hanno proiettato l'attaccante portoghese in una dimensione unica: Cristiano Ronaldo è infatti diventato il primo e unico calciatore della storia ad aver segnato in sei diverse edizioni della Coppa del Mondo. Il suo è un cammino ininterrotto che tocca i tornei del 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e, per l'appunto, 2026. Si tratta di un traguardo che Messi non ha potuto eguagliare, penalizzato dal fatto di essere rimasto senza gol durante i Mondiali sudafricani del 2010.
Messi e Ronaldo, 7311 giorni di storiaNonostante il record delle sei edizioni sfumato, le due icone del calcio mondiale condividono oggi un primato temporale sbalorditivo. Andando a segno contro la nazionale austriaca, l'attaccante argentino si è aggiudicato il record per la maggiore distanza di tempo passata tra il primo e l'ultimo gol realizzato ai Mondiali. La sua prima marcatura risale infatti al 16 giugno 2006, durante il Mondiale tedesco, in occasione di una schiacciante vittoria per 6-0 contro la Serbia e Montenegro.
Appena ventiquattro ore dopo l'impresa di Messi in questo Mondiale nordamericano, Ronaldo, grazie ai gol agli uzbeki, ha eguagliato millimetricamente questo traguardo. Il primo sigillo mondiale del portoghese era infatti datato 17 giugno 2006 nella sfida contro l'Iran. I conti sono perfetti: per entrambi sono trascorsi esattamente 7311 giorni tra la loro prima e la loro più recente rete al Mondiale.
Una classifica senza egualiLa portata di questi 7311 giorni assume contorni ancora più netti se messa a confronto con il resto della classifica storica. La graduatoria dei giocatori con la maggiore ampiezza temporale tra il primo e l'ultimo gol ai Mondiali vede infatti un divario enorme tra i due leader e i loro diretti inseguitori: Miroslav Klose (4420 giorni), Michael Laudrup (4399 giorni), Ivica Olić (4393 giorni).
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