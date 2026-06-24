Il palcoscenico del Mondiale nordamericano si sta rivelando l'ennesimo capitolo della lunghissima rivalità sportiva tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. I due fuoriclasse, pur con percorsi diversi in questo inizio di torneo, continuano ad aggiornare le statistiche della storia.

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Il record solitario di CR7

L'impatto del campione argentino sulla competizione è stato assolutamente dirompente. Nelle sue prime due apparizioni di questi Mondiali, la "" ha già gonfiato la rete in ben cinque occasioni. Questo eccezionale bottino è il risultato di una spettacolareinflitta all'Algeria, alla quale ha fatto seguito una decisivacontro l'Austria. Dall'altra parte, il fuoriclasse portoghese ha dovuto mettersi alle spalle un opaco e deludente esordio contro il Congo. La reazione di, tuttavia, è stata immediata: nella sfida contro l'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro, Ronaldo ha siglato due reti fondamentali per la netta affermazione lusitana.

LISBONA, PORTOGALLO - 14 OTTOBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di qualificazione alla Coppa del mondo FIFA 2026 tra Portogallo e Ungheria all'Estadio Jose Alvalade il 14 ottobre 2025 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Proprio questi due centri hanno proiettato l'attaccante portoghese in una dimensione unica: Cristiano Ronaldo è infatti diventato il primo e unico calciatore della storia ad aver segnato in sei diverse edizioni della Coppa del Mondo. Il suo è un cammino ininterrotto che tocca i tornei del 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e, per l'appunto, 2026. Si tratta di un traguardo che Messi non ha potuto eguagliare, penalizzato dal fatto di essere rimasto senza gol durante i Mondiali sudafricani del 2010.

Messi e Ronaldo, 7311 giorni di storia

Nonostante il record delle sei edizioni sfumato, le due icone del calcio mondiale condividono oggi un primato temporale sbalorditivo. Andando a segno contro la nazionale austriaca, l'attaccante argentino si è aggiudicato il record per la. La sua prima marcatura risale infatti al 16 giugno 2006, durante il Mondiale tedesco, in occasione di una schiacciante vittoria per 6-0 contro la Serbia e Montenegro.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 4 SETTEMBRE: Lionel Messi dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il terzo gol della squadra durante la partita di qualificazione sudamericana ai Mondiali FIFA 2026 tra Argentina e Venezuela allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​4 settembre 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Appena ventiquattro ore dopo l'impresa di Messi in questo Mondiale nordamericano, Ronaldo, grazie ai gol agli uzbeki, ha eguagliato millimetricamente questo traguardo. Il primo sigillo mondiale del portoghese era infatti datato 17 giugno 2006 nella sfida contro l'Iran. I conti sono perfetti: per entrambi sono trascorsi esattamente 7311 giorni tra la loro prima e la loro più recente rete al Mondiale.

Una classifica senza eguali

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La portata di questi 7311 giorni assume contorni ancora più netti se messa a confronto con il resto della classifica storica. La graduatoria dei giocatori con la maggiore ampiezza temporale tra il primo e l'ultimo gol ai Mondiali vede infatti un divario enorme tra i due leader e i loro diretti inseguitori: Miroslav(4420 giorni), Michael(4399 giorni), Ivica(4393 giorni).Rispetto ai numeri di Messi e Ronaldo, si nota una differenza abissale di ben 8 anni, l'equivalente esatto di due edizioni dei Mondiali. Questo scarto evidenzia ulteriormente la grandezza e l'impareggiabile longevità sportiva di queste due leggende. Entrambi avranno la concreta possibilità di migliorare ulteriormente i propri numeri, cercando di segnare nuovamente nel prosieguo del torneo.

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