Momento di grande dolore per Didier Deschamps e tutta la nazionale francese. Dal ritiro dei Les Bleus, infatti, è purtroppo arrivata la triste notizia della scomparsa della madre del commissario tecnico francese, il quale ha deciso di lasciare gli Stati Uniti per far ritorno in Francia e star vicino alla propria famiglia.

WROCLAW, POLONIA - 5 SETTEMBRE: Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, osserva la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Ucraina e Francia alla Tarczynski Arena il 5 settembre 2025 a Breslavia, in Polonia. (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)

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Deschamps lascia il ritiro della Francia

Attraverso un comunicato sui propri canali di comunicazione, la nazionale francese ha reso noto chenon potrà partecipare agli allenamenti della squadra prima die né essere presente all'ultima sfida del gruppo I contro gli scandinavi a causa di un grave lutto familiare.

Sempre secondo ciò che riporta il comunicato della Francia, il commissario tecnico dei Les Bleus ha appreso con grande dolore, nella giornata di martedì mattina, la notizia della scomparsa della madre e, di conseguenza, lascerà il ritiro negli Stati Uniti per far ritorno in Francia e assistere ai funerali della figura materna. Meraviglioso il momento di raccoglimento da parte di calciatori e staff prima dell'allenamento, i quali hanno deciso di stringersi attorno al dolore del proprio ct mandando un bellissimo messaggio d'affetto al tecnico.

Chi prenderà il suo posto?

Nous pensons très fort à notre sélectionneur et à toute sa famille 🙏 pic.twitter.com/lg7MZ36ZNP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2026

Di comune accordo con il presidente della Federcalcio francese,, il posto disulla panchina del match traverrà preso dal vice-allenatore,, in attesa del ritorno neglida parte del commissario tecnico.

Attualmente, i vice-campioni del mondo sono reduci da due grandi vittorie su Senegal (3-1) e Iraq (3-0) e occupano il primo posto del Gruppo I del Mondiale, insieme alla Norvegia. Il match di venerdì sera (ore 21:00) contro i Løvene sarà, dunque, determinante per la vetta del girone e il proseguimento del cammino mondiale, nella speranza di trovare degli incroci più abbordabili una volta giunti alla fase ad eliminazione del torneo.

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