Il commissario tecnico dei Bleus ha fatto rientro in Francia dopo la scomparsa della madre e non sarà in panchina contro la Norvegia
La Francia torna negli Usa dopo il trionfo contro il Senegal: parte la festa dei tifosi
Momento di grande dolore per Didier Deschamps e tutta la nazionale francese. Dal ritiro dei Les Bleus, infatti, è purtroppo arrivata la triste notizia della scomparsa della madre del commissario tecnico francese, il quale ha deciso di lasciare gli Stati Uniti per far ritorno in Francia e star vicino alla propria famiglia.
Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365
Deschamps lascia il ritiro della FranciaAttraverso un comunicato sui propri canali di comunicazione, la nazionale francese ha reso noto che Didier Deschamps non potrà partecipare agli allenamenti della squadra prima di Francia-Norvegia e né essere presente all'ultima sfida del gruppo I contro gli scandinavi a causa di un grave lutto familiare.
Sempre secondo ciò che riporta il comunicato della Francia, il commissario tecnico dei Les Bleus ha appreso con grande dolore, nella giornata di martedì mattina, la notizia della scomparsa della madre e, di conseguenza, lascerà il ritiro negli Stati Uniti per far ritorno in Francia e assistere ai funerali della figura materna. Meraviglioso il momento di raccoglimento da parte di calciatori e staff prima dell'allenamento, i quali hanno deciso di stringersi attorno al dolore del proprio ct mandando un bellissimo messaggio d'affetto al tecnico.
Chi prenderà il suo posto?Di comune accordo con il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, il posto di Didier Deschamps sulla panchina del match tra Francia e Norvegia verrà preso dal vice-allenatore, Guy Stéphan, in attesa del ritorno negli Stati Uniti da parte del commissario tecnico.
Nous pensons très fort à notre sélectionneur et à toute sa famille 🙏 pic.twitter.com/lg7MZ36ZNP— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2026
Attualmente, i vice-campioni del mondo sono reduci da due grandi vittorie su Senegal (3-1) e Iraq (3-0) e occupano il primo posto del Gruppo I del Mondiale, insieme alla Norvegia. Il match di venerdì sera (ore 21:00) contro i Løvene sarà, dunque, determinante per la vetta del girone e il proseguimento del cammino mondiale, nella speranza di trovare degli incroci più abbordabili una volta giunti alla fase ad eliminazione del torneo.
Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA