Alla fine, Marco Palestra andrà al Chelsea. Dopo giorni di trattative, sorpassi e rilanci, i Blues superano la concorrenza dell'Inter e, dopo aver trovato l'accordo con l'Atalanta, si preparano ora a portare a Stamford Bridge il terzino classe 2005 italiano.

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Marco Palestra al Chelsea: le cifre

Marco Palestra è promesso sposo al Chelsea. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, i Blues avrebbero superato la concorrenza di diversi club, tra cui Inter e Newcastle, accelerando l'operazione nella notte tra il 23 e il 24 giugno raggiungendo un'intesa di massima con il club bergamasco per Marco Palestra. Per quanto riguarda le cifre del trasferimento, l'Atalanta avrebbe accettato un'offerta da 57 milioni di euro più 3 di bonus e una futura rivendita del 10% sul giocatore.

L'accordo è stato confermato anche dal famoso giornalista internazionale Fabrizio Romano che, nella mattinata del 24 giugno con il suo ormai celebre here we go, ha comunicato sui social la riuscita dell'operazione tra il club londinese e il terzino italiano classe 2005.

PISA, ITALIA - 15 MARZO: Marco Palestra del Cagliari Calcio in azione durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Cagliari Calcio all'Arena Garibaldi il 15 marzo 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Per quanto riguarda l'ingaggio del calciatore, sempre secondo Gianluca Di Marzio, Palestra dovrebbe firmare un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione che, come aggiornato dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, toccherebbe i 7 milioni di euro con bonus compresi.

Il Chelsea supera l'Inter: il retroscena

Secondo il report di Gianluca Di Marzio, l', soprattutto dopo l'addio di, aveva lavorato a lungo per portarenella Milano nerazzurra incontrando sia il giocatore che il suo agente,nella giornata diper presentare la propria offerta.

All'interno della trattativa, però, sono arrivate le big dalla Premier League: Newcastle e Chelsea. Nelle settimane precedenti, infatti, i Magpies avevano proposto al calciatore dell'Atalanta un ingaggio tra i 3,5 e i 4 milioni di euro a stagione non convincendo, però, Palestra, il quale continuava a dare priorità al club nerazzurro. Successivamente, è arrivata l'accelerata dei Blues.

🚨🔵 BREAKING: Marco Palestra to Chelsea, here we go! Verbal agreement in place between all parties.



Atalanta to receive package over €55m fee plus sell-on clause, long term deal to Italian talented RWB.



Chelsea hijack Inter move and get new talent for Xabi Alonso. pic.twitter.com/W3ktXVK6EV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

I londinesi seguivano l'esterno italiano dai primi di giugno e, notando la trattativa un po' in stallo, hanno deciso di inserirsi portando così il giocatore nel sud-ovest della capitale britannica. Decisiva, sempre secondo il noto giornalista sopracitato, la telefonata tra il nuovo allenatore dei Blues, Xabi Alonso, e lo stesso giocatore (riguardo il suo ruolo nel nuovo progetto) e l'offerta da 5 milioni d'ingaggio (il doppio rispetto a quella presentata dall'Inter). Subito dopo il sì di Palestra, il quale ha deciso di lasciare la decisione all'Atalanta comunicando di accettare sia la destinazione Inter che la destinazione Chelsea, i Blues avrebbero trovato un'intesa di massima con la società della Dea strappando il classe 2005 alla concorrenza.

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