Classe 1973, Javier Zanetti è riconosciuto unanimemente come simbolo e bandiera dell'Inter. L'argentino, dopo gli esordi tra Talleres e Banfield, si è legato alla maglia nerazzurra per tutta la sua carriera da calciatore. Oggi, da vicepresidente del club, ha ancora ambizioni e fame di successi.

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Zanetti fa sognare i tifosi: "Voglio un'altra Champions"

È stato proprio lui, con la fascia di capitano al braccio, il 22 maggio 2010 presso il Santiago Bernabeu a sollevare al cielo laper conto dell'Inter. Intervistato dal podcast "Zero Possibilità", Javier Zanetti non ha potuto far altro che ricordare i momenti più intensi di quell'incontro passato alla storia. "Eravamo avanti 1-0, ma si trattava pur sempre di una finale contro una squadra fortissima come il Bayern. In Champions sono i dettagli a fare la differenza e il margine d'errore è minimo.".

MILANO, ITALIA - 28 FEBBRAIO: Lautaro Martinez dell'FC Internazionale celebra i 100 gol in Serie A con Javier Zanetti prima della partita di Serie A TIM tra FC Internazionale e Atalanta BC - Serie A TIM allo Stadio Giuseppe Meazza il 28 febbraio 2024 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

In semifinale, l'Inter di Mourinho eliminò un temibilissimo Barcellona, rinsaldando le sicurezze della squadra in vista dell'appuntamento di Madrid: "Eravamo convinti di stare scrivendo una pagina importantissima della storia dell'Inter. Eliminare quel Barcellona, che per me era la squadra più forte del mondo, ci aveva fatto capire che era davvero il momento giusto, un'occasione da non lasciarsi sfuggire".

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Quella di Madrid, oltre che per aver regalato lo storico trionfo, è stata una notte magica che sancì una volta di più la forza del rapporto intessuto da Zanetti con l'Inter. Difatti, quella fu l'occasione per festeggiare anche le. Adesso, però, c'è ancora un sogno da poter realizzare, per coronare definitivamente il legame con i colori nerazzurri: confermarsi in veste da dirigente. Di seguito le sue parole: "Vorrei vincere la Champions League da vicepresidente dell'Inter.".

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