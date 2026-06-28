Il commissario tecnico deve ridisegnare la difesa a causa dei troppi stop. Spazio alla seconda linea, in cui lo staff ripone molta fiducia
L'Inghilterra vince contro la Croazia e i tifosi cantano Wonderwall allo stadio
La marcia dell'Inghilterra ai Mondiali 2026 è ostacolata da una serie di infortuni in difesa. In vista del match contro il Congo, Thomas Tuchel è in piena emergenza sulla fascia destra: dopo il ko di Jarell Quansah contro Panama, dovrà fare a meno anche di Reece James. Djed Spence resta l'unica opzione di ruolo disponibile, e il ct confida tantissimo in lui per blindare la corsia.
Le parole di Tuchel sulla situazione terzini destri: "Una classica distorsione per Quansah"Quansah è il terzo terzino a fermarsi dopo Tino Livramento e Reece James. Tuchel ha ammesso la preoccupazione, escludendo però problemi muscolari per il giocatore del Leverkusen ed spiegandone la situazione clinica: "Una classica distorsione alla caviglia e sente dolore. Ha detto di averlo già avuto in passato e che si tratta solo di questione di giorni. Tiene la gamba sollevata e nel ghiaccio."
Il punto della situazione sulla fascia: Spence titolare e le parole del CTCon l'infermeria piena, il ct ha analizzato la carenza di alternative in un ruolo colpito da una vera maledizione, delineando le soluzioni tattiche e mostrando fiducia nelle riserve: "Naturalmente, abbiamo un altro infortunio in quella posizione. Sarà una gara serrata per Reece James e per Jarell Quansah, ma è nostro compito trovare delle soluzioni e lo faremo. Nessuno se lo aspettava. Reece era in ottima forma, ma Ezri Konsa ha già giocato in quella posizione per noi ad alto livello."
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