Il commissario tecnico deve ridisegnare la difesa a causa dei troppi stop. Spazio alla seconda linea, in cui lo staff ripone molta fiducia

Giorgio Abbratozzato
England v Slovakia: Round of 16 - UEFA EURO 2024

L'Inghilterra vince contro la Croazia e i tifosi cantano Wonderwall allo stadio

La marcia dell'Inghilterra ai Mondiali 2026 è ostacolata da una serie di infortuni in difesa. In vista del match contro il Congo, Thomas Tuchel è in piena emergenza sulla fascia destra: dopo il ko di Jarell Quansah contro Panama, dovrà fare a meno anche di Reece James. Djed Spence resta l'unica opzione di ruolo disponibile, e il ct confida tantissimo in lui per blindare la corsia.

Le parole di Tuchel sulla situazione terzini destri: "Una classica distorsione per Quansah"

Quansah è il terzo terzino a fermarsi dopo Tino Livramento e Reece James. Tuchel ha ammesso la preoccupazione, escludendo però problemi muscolari per il giocatore del Leverkusen ed spiegandone la situazione clinica: "Una classica distorsione alla caviglia e sente dolore. Ha detto di averlo già avuto in passato e che si tratta solo di questione di giorni. Tiene la gamba sollevata e nel ghiaccio."
England FIFA World Cup 2026 Squad Announcement

1. FC Köln v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga
COLOGNE, GERMANIA - 25 APRILE: Jarell Quansah del Bayer 04 Leverkusen osserva durante la partita di Bundesliga tra 1. FC Köln e Bayer 04 Leverkusen al RheinEnergieStadion il 25 aprile 2026 a Colonia, Germania. (Foto di Pau Barrena/Getty Images)

Il punto della situazione sulla fascia: Spence titolare e le parole del CT

Con l'infermeria piena, il ct ha analizzato la carenza di alternative in un ruolo colpito da una vera maledizione, delineando le soluzioni tattiche e mostrando fiducia nelle riserve: "Naturalmente, abbiamo un altro infortunio in quella posizione. Sarà una gara serrata per Reece James e per Jarell Quansah, ma è nostro compito trovare delle soluzioni e lo faremo. Nessuno se lo aspettava. Reece era in ottima forma, ma Ezri Konsa ha già giocato in quella posizione per noi ad alto livello."
Caricamento post Instagram...
Attualmente il titolare è Djed Spence, che ha impressionato contro Croazia, Ghana e Panama. Il difensore del Tottenham è stimato da Tuchel per la sua versatilità. All'occorrenza, il ct può contare anche su Trevoh Chalobah ed Ezri Konsa. Nel frattempo, il Mondiale di James non è finito: il calciatore è a Kansas City per un programma di recupero personalizzato, sperando in un rientro lampo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti