La marcia dell'Inghilterra ai Mondiali 2026 è ostacolata da una serie di infortuni in difesa. In vista del match contro il Congo, Thomas Tuchel è in piena emergenza sulla fascia destra: dopo il ko di Jarell Quansah contro Panama, dovrà fare a meno anche di Reece James. Djed Spence resta l'unica opzione di ruolo disponibile, e il ct confida tantissimo in lui per blindare la corsia.

Le parole di Tuchel sulla situazione terzini destri: "Una classica distorsione per Quansah"

Quansah è il terzo terzino a fermarsi dopo Tino Livramento e Reece James. Tuchel ha ammesso la preoccupazione, escludendo però problemi muscolari per il giocatore del Leverkusen ed spiegandone la situazione clinica: "alla caviglia e. Ha detto di averlo già avuto in passato e che si tratta solo di questione di giorni. Tiene la gamba sollevata e nel ghiaccio."

COLOGNE, GERMANIA - 25 APRILE: Jarell Quansah del Bayer 04 Leverkusen osserva durante la partita di Bundesliga tra 1. FC Köln e Bayer 04 Leverkusen al RheinEnergieStadion il 25 aprile 2026 a Colonia, Germania. (Foto di Pau Barrena/Getty Images)

Il punto della situazione sulla fascia: Spence titolare e le parole del CT

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Con l'infermeria piena, il ct ha analizzato la carenza di alternative in un ruolo colpito da una vera maledizione, delineando le soluzioni tattiche e mostrando fiducia nelle riserve: "Naturalmente, abbiamo un altro infortunio in quella posizione. Sarà una gara serrata per Reece James e per Jarell Quansah, ma. Nessuno se lo aspettava. Reece era in ottima forma, ma Ezri Konsa ha già giocato in quella posizione per noi ad alto livello."Attualmente, che ha impressionato contro Croazia, Ghana e Panama. Il difensore del Tottenham è stimato da Tuchel per la sua versatilità. All'occorrenza, il ct può contare anche su Trevoh Chalobah ed Ezri Konsa. Nel frattempo,: il calciatore è a Kansas City per un programma di recupero personalizzato, sperando in un rientro lampo.