Il pareggio per 3-3 tra Austria e Algeria nell'ultima giornata della fase a gironi ha sancito il passaggio del turno di entrambe le nazionali, condannando l'Iran a una prematura eliminazione. Un verdetto che, per le modalità con cui è maturato, ha immediatamente acceso il solito dibattito sul rischio di "biscotto", nonostante l'incredibile partita e lo spettacolo che ci ha regalato come non avevamo ancora vissuto in questo Mondiale.

Il Mondiale 2026 prosegue e la classifica del Gruppo J vede Austria e Algeria che festeggiano l'accesso alla fase ai sedicesimi di finale dietro l'Argentina, dove le due Nazionali proveranno a sfruttare l'entusiasmo di questa incredibile qualificazione.

Il precedente storico e le parole di Rangnick

Questo scenario ha inevitabilmente risvegliato i ricordi della "", accaduto nel. In quella storica occasione, laper qualificarsi a braccetto ed eliminare proprio la debuttante Algeria. A distanza di 44 anni, i ruoli si sono parzialmente invertiti, ma il timore per un possibile biscotto ha dominato i media e i discorsi dei tifosi prima della partita, creando un clima di enorme pressione su calciatori e allenatori.

21 giugno 1982: Veduta generale dei giocatori in azione durante la partita di Coppa del Mondo tra Algeria e Austria a Oviedo, in Spagna. L'Austria ha vinto l'incontro per 2-0. Credito obbligatorio: Allsport UK / Allsport

Il campo però ha mostrato tutt'altro che una partita truccata, con un incredibile 3-3 arrivato in modo rocambolesco e, come ribadito da Ralf Rangnick, in un modo impossibile da organizzare precedentemente: "Chi ha visto gli ultimi 15 minuti sa che non c’è stato alcun segnale di questo tipo. Anzi, entrambe le squadre volevano vincere. Nessuno può pensare che al 93’ qualcuno abbia deciso di fare un altro gol. È stato semplicemente calcio, ma del più imprevedibile".

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Infine ha detto di non aver mai vissuto una partita del genere in circa 40 anni di carriera da allenatore: "Faccio l’allenatore da circa 40 anni e. Lo spogliatoio è una follia. Tutti si aspettavano uno 0-0 o un 1-1, invece è finita 3-3. Se Alfred Hitchcock avesse scritto un dramma del genere,".