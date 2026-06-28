Il giovane centrocampista esprime la sua gratitudine sui social per la maglia dal primo minuto. Il punto sul suo futuro in Serie A
Como, una canzone per Nico Paz: ecco l'altra versione di Je so' pazzo
Il Mondiale 2026 continua a regalare storie da ricordare, l'ultima splendida pagina del calcio argentino porta la firma di Nico Paz. Il giovanissimo talento ha vissuto una giornata che rimarrà impressa a fuoco nella sua memoria e in quella dei tifosi dell'Albiceleste. Sebbene avesse già bagnato il suo esordio assoluto nella competizione nei match precedenti, la sfida di ieri ha segnato una tappa fondamentale per la sua carriera: la sua prima storica partita da titolare in una Coppa del Mondo.
A rendere il tutto ancora più iconico è stata la gestione della staffetta più prestigiosa del calcio mondiale. Il classe 2004, confermando le indiscrezioni della vigilia provenienti dall'Argentina, è partito dal primo minuto per far rifiatare nientemeno che Leo Messi, la Pulga. Nico Paz ha calcato il palcoscenico con la personalità di un veterano, prima di lasciare il posto a Alexis Mac Allister al minuto 60 del secondo tempo, in un match che ha permesso ai sudamericani di blindare il girone.
La gioia social di Nico Paz per la prima da titolareIl talento sfornato nella Fàbrica dei blancos del Real Madrid non ha saputo trattenere l'immensa emozione e, subito dopo il fischio finale, ha voluto trasmettere tutta la sua felicità attraverso i propri canali social. Con un toccante post sul suo profilo Instagram, il fantasista ha espresso la sua gratitudine per il traguardo raggiunto: "Incredibile quello che ho vissuto oggi. Primo incontro da titolare in una Coppa del Mondo e una vittoria per chiudere la fase di gruppo nel modo migliore. Sempre grato per ciò che devo vivere."
Parole che descrivono perfettamente lo stato d'animo di un ragazzo che fino a poco tempo fa ammirava i suoi attuali compagni di squadra in televisione e che oggi si ritrova a dividere il campo con loro nel torneo più importante del pianeta.
Il futuro tra Como e l'ombra del Real MadridI tifosi italiani, e in particolare quelli del Como, stanno seguendo con enorme orgoglio la crescita esponenziale del loro gioiello. Al termine della campagna mondiale negli Stati Uniti, qualunque sia l'esito del percorso dell'Argentina, Nico Paz tornerà tra le braccia di Cesc Fàbregas. Il calciatore resterà con lo spagnolo per i prossimi 12 mesi, complice il recente accordo stipulato proprio con il Real Madrid.
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