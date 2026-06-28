Il Mondiale 2026 continua a regalare storie da ricordare, l'ultima splendida pagina del calcio argentino porta la firma di Nico Paz. Il giovanissimo talento ha vissuto una giornata che rimarrà impressa a fuoco nella sua memoria e in quella dei tifosi dell'Albiceleste. Sebbene avesse già bagnato il suo esordio assoluto nella competizione nei match precedenti, la sfida di ieri ha segnato una tappa fondamentale per la sua carriera: la sua prima storica partita da titolare in una Coppa del Mondo.

A rendere il tutto ancora più iconico è stata la gestione della staffetta più prestigiosa del calcio mondiale. Il classe 2004, confermando le indiscrezioni della vigilia provenienti dall'Argentina, è partito dal primo minuto per far rifiatare nientemeno che Leo Messi, la Pulga. Nico Paz ha calcato il palcoscenico con la personalità di un veterano, prima di lasciare il posto a Alexis Mac Allister al minuto 60 del secondo tempo, in un match che ha permesso ai sudamericani di blindare il girone.

La gioia social di Nico Paz per la prima da titolare

Il talento sfornato nella Fàbrica dei blancos del Real Madrid non ha saputo trattenere l'immensa emozione e, subito dopo il fischio finale, ha voluto trasmettere tutta la sua felicità attraverso i propri canali social. Con un toccante, il fantasista ha espresso la sua gratitudine per il traguardo raggiunto: "Incredibile quello che ho vissuto oggi. Primo incontro da titolare in una Coppa del Mondo e una vittoria per chiudere la fase di gruppo nel modo migliore. Sempre grato per ciò che devo vivere."

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 27 MARZO: Nicolas Paz dell'Argentina schierato prima della partita amichevole internazionale tra Argentina e Mauritania all'Estadio Alberto J. Armando il 27 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Parole che descrivono perfettamente lo stato d'animo di un ragazzo che fino a poco tempo fa ammirava i suoi attuali compagni di squadra in televisione e che oggi si ritrova a dividere il campo con loro nel torneo più importante del pianeta.

Il futuro tra Como e l'ombra del Real Madrid

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I tifosi italiani, e in particolare quelli del Como, stanno seguendo con enorme orgoglio la crescita esponenziale del loro gioiello. Al termine della campagna mondiale negli Stati Uniti, qualunque sia l'esito del percorso dell'Argentina, Nico Paz tornerà tra le braccia di Cesc Fàbregas. Il calciatore resterà con lo spagnolo per i prossimi 12 mesi, complice il recenteI dettagli del contratto certificano la lungimiranza dei dirigenti spagnoli, ben consapevoli del valore del ragazzo. Le Merengues si sono infatti riservate unadi euro valida per la prossima estate, una cifra importante qualora il club di Florentino Pérez decidesse di riscattare definitivamente l'asso argentino. Per il momento, però, Fàbregas si gode il suo campione, pronto a riabbracciarlo per un'altra grande stagione in Serie A.