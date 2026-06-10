Stando a quanto riportato dai media locali statunitensi in occasione di Argentina-Islanda, l'albiceleste è stata vittima di un'errore clamoroso. Le informazioni contenute nei passaporti dei calciatori argentini, arrivati negli USA per partecipare all'ormai prossimo Mondiale, sono state diffuse online rivelando i numeri dei documenti.

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Mondiale: rivelati i numeri di passaporto dei calciatori dell'Argentina

BUENOS AIRES, ARGENTINA – 4 settembre 2025: Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina national football team, reagisce durante la partita di qualificazione sudamericana alla 2026 FIFA World Cup tra l'Argentina national football team e la Venezuela national football team allo Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il 4 settembre 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

L'Argentina è pronta per il mondiale. L'ultimo test dell'albiceleste, contro l'Islanda, si è concluso con un netto 3-0 ai danni degli avversari. La partita non è mai stata in discussione: gli argentini hanno chiuso la pratica con i gol di Valentin Barco, Lionel Messi - su calcio di rigore - e Thiago Almada. Ma a far parlare della partita è anche e forse soprattutto quello che è accaduto dopo il match. Come riportato dai media locali, c'è stata una fuga di dati personali dei calciatori argentini. Come raccontano i media, c'è stata una leggerezza nella gestione dei dati di Messi e compagni. L'errore è imputabile a Road to '26, una società sponsorizzata da Turkish Airlines. La stessa società infatti era incaricata di organizzare il match amichevole tra i ragazzi allenati da Scaloni e l'Islanda.

Al momento della consegna del referto di gara ufficiale dell'Argentina al direttore di gara infatti, la società ha dimenticato di omettere i numeri di passaporto dei calciatori argentini. Numeri di passaporto sia dei titolari che delle riserve. Dati occultati nel referto della squadra avversaria, evitando così una fuga di dati anche tra gli islandesi.

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In partite amichevoli di questo tipo questa è una prassi molto comune. Stando ai media locali infatti i numeri di passaporto vengono sempre inclusi nel referto ufficiale, per poi essere occultati od omessi alla consegna dello stesso documento., e i numeri dei documenti di tutta la rosa dell'Argentina sono stati diffusi.

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