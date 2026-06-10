I numeri di passaporto dei calciatori argentini sono stati diffusi pubblicamente a causa di un errore della società organizzatrice.
L'Albiceleste nelle mani sicure del Dibu Martinez... ma da fotografo!
Stando a quanto riportato dai media locali statunitensi in occasione di Argentina-Islanda, l'albiceleste è stata vittima di un'errore clamoroso. Le informazioni contenute nei passaporti dei calciatori argentini, arrivati negli USA per partecipare all'ormai prossimo Mondiale, sono state diffuse online rivelando i numeri dei documenti.
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Mondiale: rivelati i numeri di passaporto dei calciatori dell'Argentina
L'Argentina è pronta per il mondiale. L'ultimo test dell'albiceleste, contro l'Islanda, si è concluso con un netto 3-0 ai danni degli avversari. La partita non è mai stata in discussione: gli argentini hanno chiuso la pratica con i gol di Valentin Barco, Lionel Messi - su calcio di rigore - e Thiago Almada. Ma a far parlare della partita è anche e forse soprattutto quello che è accaduto dopo il match. Come riportato dai media locali, c'è stata una fuga di dati personali dei calciatori argentini. Come raccontano i media, c'è stata una leggerezza nella gestione dei dati di Messi e compagni. L'errore è imputabile a Road to '26, una società sponsorizzata da Turkish Airlines. La stessa società infatti era incaricata di organizzare il match amichevole tra i ragazzi allenati da Scaloni e l'Islanda.
Al momento della consegna del referto di gara ufficiale dell'Argentina al direttore di gara infatti, la società ha dimenticato di omettere i numeri di passaporto dei calciatori argentini. Numeri di passaporto sia dei titolari che delle riserve. Dati occultati nel referto della squadra avversaria, evitando così una fuga di dati anche tra gli islandesi.
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