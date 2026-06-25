Pedri ha parlato di Julian Alvarez, sottolineandone in un'intervista le grandi qualità. Lo spagnolo è estasiato anche da Messi, il migliore di tutti i tempi.
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Pedri, centrocampista spagnolo classe 2002, è il faro del Barcellona. Intervistato da "Teledeporte", il mediano ha affrontato diverse questioni care alla sua squadra e ad alla Nazionale. La più curiosa, senza dubbio, è legata al futuro di Julian Alvarez, molto chiacchierato in ottica di un trasferimento in blaugrana.
Pedri non ha dubbi su Alvarez: "È fortissimo, io lo amo"Lo spagnolo giudica Alvarez uno dei migliori attaccanti del momento, per cui sarebbe ben lieto di accoglierlo nella sua squadra. Ecco quanto ha riferito a chi gli chiedeva di un possibile tesseramento del centravanti argentino: "Penso che molte cose debbano accadere perché ciò avvenga, non voglio essere coinvolto nelle questioni del club e di un giocatore. Amo Julián come giocatore e ho sempre detto che voglio che i migliori calciatori siano al Barça. Se succede, benvenuto".
Un giocatore che condivide lo spogliatoio in Nazionale con Pedri è Marc Cucurella. Lo spagnolo è un nuovo calciatore del Real Madrid e Pedri potrà presto incrociarlo nel Classico: "Gli auguro il meglio, è un giocatore che merita di essere in un grande club perché è un giocatore di alto livello, sono felice per lui".
Leo Messi con gli occhi di Pedri: "Per me è il migliore"Impegnato al Mondiale con la sua Spagna, Pedri si è soffermato sul prossimo incrocio con l'Uruguay, avvertendo i compagni di squadra sulle insidie del match che si preannuncia fisico: "Penso che sia una squadra con molta intensità, che non regala palla. Sarà una partita dura, difficile, si stanno giocando tutto. Penso che ci proveranno con tutt0 ciò che hanno. Indipendentemente dal fatto che ci siano sgambetti o meno, il calcio è sport di contatto e va preso per quello che che è. Quando abbiamo la palla, dominiamo qualsiasi squadra, ed è quello che proveremo".
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