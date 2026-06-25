Pedri, centrocampista spagnolo classe 2002, è il faro del Barcellona. Intervistato da "Teledeporte", il mediano ha affrontato diverse questioni care alla sua squadra e ad alla Nazionale. La più curiosa, senza dubbio, è legata al futuro di Julian Alvarez, molto chiacchierato in ottica di un trasferimento in blaugrana.

Pedri non ha dubbi su Alvarez: "È fortissimo, io lo amo"

Lo spagnolo giudica Alvarezdel momento, per cui sarebbe ben lieto di accoglierlo nella sua squadra. Ecco quanto ha riferito a chi gli chiedeva di un possibile tesseramento del centravanti argentino: "Penso che molte cose debbano accadere perché ciò avvenga, non voglio essere coinvolto nelle questioni del club e di un giocatore.e ho sempre detto che voglio che i migliori calciatori siano al Barça.".

BARCELLONA, SPAGNA - 31 MARZO: Pedri della Spagna corre con la palla durante una partita amichevole internazionale tra Spagna e Egitto allo Stadio RCDE il 31 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Un giocatore che condivide lo spogliatoio in Nazionale con Pedri è Marc Cucurella. Lo spagnolo è un nuovo calciatore del Real Madrid e Pedri potrà presto incrociarlo nel Classico: "Gli auguro il meglio, è un giocatore che merita di essere in un grande club perché è un giocatore di alto livello, sono felice per lui".

Leo Messi con gli occhi di Pedri: "Per me è il migliore"

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Impegnato alcon la sua Spagna, Pedri si è soffermato sul prossimo incrocio con l', avvertendo i compagni di squadra sulle insidie del match che si preannuncia fisico: "Penso che sia una squadra con molta intensità, che non regala palla.Penso che ci proveranno con tutt0 ciò che hanno. Indipendentemente dal fatto che ci siano sgambetti o meno, il calcio è sport di contatto e va preso per quello che che è.".Un passaggio interessante della sua intervista, però, ha riguardato anche. Capocannoniere del Mondiale, il neo 39enne argentino sta impressionando chiunque per la tenuta fisico-atletica. Pedri ne è letteralmente incantato: "Sono stato abbastanza fortunato da poter giocare con lui, godermelo in campo, negli allenamenti...