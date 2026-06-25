Jurgen Klopp lascia l'intervista dopo una precisa domanda su Bastian Schweinsteiger. L'ex centrocampista della Germania e del Bayern Monaco, oggi opinionista per l'emittente televisiva tedesca ARD per i Mondiali del 2026, è recentemente finito al centro delle polemiche per le frasi razziste rivolte ai giocatori della Costa d'Avorio. Quando il giornalista ha chiesto all'ex allenatore del Liverpool un parere riguardo alla vicenda, quest'ultimo si è subito messo sulla difensiva.

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Klopp lascia l'intervista: "Non risponderò alla domanda su Schweinsteger"

😱 Jürgen Klopp walked out of an interview after DW asked about comments by Bastian Schweinsteiger, a fellow World Cup pundit.



Schweinsteiger was accused of using racist stereotypes during his analysis of Germany's opponents Ivory Coast 🇨🇮 pic.twitter.com/BOcG3aANmk — DW Sports (@dw_sports) June 24, 2026

Acque molto agitate in Germania. E non per le questioni relative al campo. Anzi. La squadra diha già ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di finale grazie alle due vittorie contro, ma a fare di se è stata la recente questione che ha fatto finire Bastiannella bufera. L'ex centrocampista, come ricordiamo, aveva giudicato il metodo di gioco degli ivoriani "poco ortodosso, un po' selvaggio, non proprio tattico". Quel "selvaggio" ha suscitato molte critiche poiché utilizzato per descrivere una squadra africana.

Oggi, invece, a finire al centro della scena è stato Jurgen Klopp. L'ex allenatore del Liverpool ha rilasciato un'intervista alla tv tedesca Deutsche Welle ma quando il giornalista gli ha chiesto un suo parere sulle parole di Schweinsteiger, la domanda ha non poco infastidito Klopp: "E ora vuoi continuare su questo argomento – ha detto – Non risponderò a questa domanda". Il direttore globale del calcio nella Red Bull è stato chiaro: "Non è mio compito accontentare tutti, ma è una questione seria e non so nemmeno cosa sia opportuno dire. Per gli africani sarebbe una cosa, per gli altri un'altra".

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 5 OTTOBRE: Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, osserva il campo prima della partita di UEFA Europa League tra Liverpool FC e R. Union Saint-Gilloise ad Anfield, il 5 ottobre 2023 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Proprio per questo alla fine l'ex allenatore ha deciso di abbandonare l'intervista, non prima di lasciare un'ultima dichiarazione al giornalista: "Pensavo che nessuno me l'avrebbe chiesto, ma tu hai colto l'occasione e, sorprendentemente, sei tedesco (ironicamente) – ha detto ancora l'allenatore ex Liverpool – Questo mi sorprende molto (sorridendo ndr)".

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