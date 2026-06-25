Le scosse di terremoto che ieri hanno colpito il Venezuela stanno mettendo in ginocchio tutta la popolazione. L'argentino Lucas Trejo prega per i suoi cari.

Francesco Lovino
POLEMICHE VENEZUELA

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Il Venezuela è in ginocchio a causa della duplice scossa di terremoto che si è abbattuta nelle recenti ore, causando oltre un centinaio di vittime e migliaia di feriti. I dispersi sarebbero ancora circa 25.000 e le ricerche delle autorità predisposte continuano incessantemente. Tra le famiglie dilaniate dalla calamità naturale potrebbe esserci quella del difensore argentino Lucas Trejo, 38enne che era in ritiro con la sua squadra quando ha saputo del dramma.

Lucas Trejo disperato: "Aiutatemi a trovare la mia famiglia"

È durante la notte che si è materializzata la tragedia. Due scosse di terremoto, con epicentro prossimo alla superficie e magnitudo pari rispettivamente a 7.2 e 7.5, hanno devastato l'area centrosettentrionale del Venezuela. Il bilancio delle vittime e dei feriti continua ad essere aggiornato, man mano che vengono rinvenuti i corpi dalle macerie. Sono diversi i video e le immagini che circolano sul Web e attestano la violenza del sisma. Una di queste stesse fotografie potrebbe essere giunta al calciatore argentino Lucas Trejo, devastato dalla scoperta di non avere più una casa.
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La sua residenza, infatti, è crollata mentre si trovava a Caracas in ritiro con la sua squadra. Milita nello Sport Maritimo de La Guaira, club di seconda divisione venezuelana. La moglie Yani e i figli Aaron e Ainhoa sono attualmente dispersi e vano è stato ogni tentativo del calciatore di mettersi in contatto con loro. È lo stato di La Guaira quello nel quale si trovava il loro complesso residenziale. A quanto pare sarebbe uno dei più devastati dal terremoto.

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Tramite una Instagram story, Lucas Trejo ha chiesto disperatamente aiuto ai suoi seguaci, sperando di avere delle pronte risposte su dove si trovino i suoi cari. Ecco quanto ha postato sui social: "Il nostro edificio a Playa Grande è crollato, non so niente della mia famiglia. Per favore pregate per loro e condividete questo messaggio nel caso qualcuno li abbia visti. Voglio credere che non fossero lì, pregate per la mia famiglia per favore". Classe 1987, Lucas Trejo ha giocato in diversi Paesi, dalla Spagna all'Argentina, fino alla Grecia e agli Stati Uniti. Eppure, larga parte della sua carriera si è sviluppata in Venezuela in squadre quali Monagas, Deportivo Tachira, Zamora, Portuguesa e, dal febbraio 2026, il Maritimo.

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