Il Venezuela è in ginocchio a causa della duplice scossa di terremoto che si è abbattuta nelle recenti ore, causando oltre un centinaio di vittime e migliaia di feriti. I dispersi sarebbero ancora circa 25.000 e le ricerche delle autorità predisposte continuano incessantemente. Tra le famiglie dilaniate dalla calamità naturale potrebbe esserci quella del difensore argentino Lucas Trejo, 38enne che era in ritiro con la sua squadra quando ha saputo del dramma.

Lucas Trejo disperato: "Aiutatemi a trovare la mia famiglia"

È durante la notte che si è materializzata la tragedia., con epicentro prossimo alla superficie e magnitudo pari rispettivamente a, hanno devastato l'area centrosettentrionale del Venezuela. Il bilancio delle vittime e dei feriti continua ad essere aggiornato, man mano che vengono rinvenuti i corpi dalle macerie. Sono diversi i video e le immagini che circolano sul Web e attestano la violenza del sisma. Una di queste stesse fotografie potrebbe essere giunta al calciatore argentino Lucas Trejo, devastato dalla scoperta di non avere più una casa.

La sua residenza, infatti, è crollata mentre si trovava a Caracas in ritiro con la sua squadra. Milita nello Sport Maritimo de La Guaira, club di seconda divisione venezuelana. La moglie Yani e i figli Aaron e Ainhoa sono attualmente dispersi e vano è stato ogni tentativo del calciatore di mettersi in contatto con loro. È lo stato di La Guaira quello nel quale si trovava il loro complesso residenziale. A quanto pare sarebbe uno dei più devastati dal terremoto.

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