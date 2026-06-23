Quest'oggi il calcio spagnolo conosce un nuovo club: ecco il Real Club Deportivo de A Coruña. Questo è il nuovo nome del Deportivo. Alle ore 9:00 di questa mattina si è tenuta l'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti, in prima seduta e con presenza di un notaio, nella quale è stato approvato l'adeguamento della denominazione sociale del Club alle disposizioni della Legge 2/1998, che stabilisce l'obbligo di utilizzare il nome "A Coruña" per riferirsi al toponimo della città. Un modo speciale per celebrare il ritorno in Primera Division dopo ben 9 anni.

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Spagna, il Deportivo adatta la sua ragione sociale: da oggi si chiamerà Deportivo de A Coruña

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Dopo 9 anni iltorna a giocare in. Anzi, il Real Club Deportivo de A Coruña . Il nuovo nome della squadra galiziana è stato scelto al termine di una Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti, avvenuta questa mattina, nella quale è stato approvato l'adeguamento della denominazione sociale del Club. Tutte le delibere sottoposte a votazione sono state approvate all'unanimità dagli azionisti presenti, in conformità all'ordine del giorno pubblicato sul sito web aziendale del Club il 22 maggio 2026.La consultazione ha visto la partecipazione del 55,96% degli iscritti aventi diritto di voto e ha prodotto un risultato favorevole alla modifica con una percentuale superiore al 79,41% dei voti validi espressi. Una volta resi noti i risultati della consultazione, la decisione di modificare il nome del club è stata sottoposta all'Assemblea Generale degli Azionisti.dagli azionisti presenti, che rappresentavano il 99,86% del capitale sociale.

LA CORUNA, SPAGNA - 29 APRILE: Vista generale di Lionel Messi del Barcellona che tira su calcio di punizione durante la partita di Liga tra Deportivo La Coruña e Barcellona allo Stadio Riazor il 29 aprile 2018 a La Coruña, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Con questa decisione, il Deportivo compie un importante passo avanti nell'adeguamento formale della propria denominazione sociale al quadro giuridico vigente e conclude un processo sviluppato con la partecipazione degli abbonati, garanzie aziendali e il pieno supporto degli azionisti. Sul campo di gioco, invece, i biancoblu sono riusciti a conquistare la promozione in LaLiga dopo 9 anni di assenza, caratterizzati da stagioni militanti in Segunda Division e addirittura un'annata in terza categoria.

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