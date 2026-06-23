Dopo un recente referendum, la squadra galiziana ha ufficialmente cambiato nome. Quest'anno giocherà ne LaLiga dopo 9 anni di assenza
Spagna, ecco l'allenatore che colleziona espulsioni: 6 in stagione, l'ultima di 9 turni
Quest'oggi il calcio spagnolo conosce un nuovo club: ecco il Real Club Deportivo de A Coruña. Questo è il nuovo nome del Deportivo. Alle ore 9:00 di questa mattina si è tenuta l'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti, in prima seduta e con presenza di un notaio, nella quale è stato approvato l'adeguamento della denominazione sociale del Club alle disposizioni della Legge 2/1998, che stabilisce l'obbligo di utilizzare il nome "A Coruña" per riferirsi al toponimo della città. Un modo speciale per celebrare il ritorno in Primera Division dopo ben 9 anni.
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Spagna, il Deportivo adatta la sua ragione sociale: da oggi si chiamerà Deportivo de A CoruñaDopo 9 anni il Deportivo La Coruna torna a giocare in Primera Division. Anzi, il Real Club Deportivo de A Coruña. Il nuovo nome della squadra galiziana è stato scelto al termine di una Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti, avvenuta questa mattina, nella quale è stato approvato l'adeguamento della denominazione sociale del Club. Tutte le delibere sottoposte a votazione sono state approvate all'unanimità dagli azionisti presenti, in conformità all'ordine del giorno pubblicato sul sito web aziendale del Club il 22 maggio 2026.
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Con questa decisione, il Deportivo compie un importante passo avanti nell'adeguamento formale della propria denominazione sociale al quadro giuridico vigente e conclude un processo sviluppato con la partecipazione degli abbonati, garanzie aziendali e il pieno supporto degli azionisti. Sul campo di gioco, invece, i biancoblu sono riusciti a conquistare la promozione in LaLiga dopo 9 anni di assenza, caratterizzati da stagioni militanti in Segunda Division e addirittura un'annata in terza categoria.
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