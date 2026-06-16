Tra le squadre che comporranno la Liga Spagnola della prossima stagione figura anche il Deportivo La Coruña. Il club che ha come allenatore Antonio Hidalgo, infatti, grazie alla seconda posizione nella classifica della Segunda División, ha ottenuto la promozione nella massima divisione nazionale. Grazie a quest'obiettivo raggiunto, gli Herculinos torneranno a giocare la Liga otto anni dopo l'ultima volta dato che mancano in Liga dall'annata 2017/2018, quando l'hanno terminata con il diciottesimo posto in classifica con la conseguente retrocessione. In vista della prossima stagione, però, tra le fila dei biancoblù potrebbe anche cambiare il nome del club.

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Deportivo La Coruña, domani l'inizio delle elezione per il cambio nome

Il quotidiano sportivo spagnolo Marca ha riportato che, nella giornata di domani, avrà luogo un evento importante in casa Depor. Infatti, avrà inizio una consultazione con successive elezioni che serviranno per cambiare il nome al club. Prenderanno parte a quest'iniziativa gli abbonati ed i soci che hanno il diritto di partecipazione. Ciò fa parte del processo disia amministrativa che societaria del club che il presidentesta portando avanti in vista delanniversario della squadra proveniente dalla Galizia.

La Coruña, Spagna - 4 giugno 2026: Giocatori della Spagna prima dell'amichevole tra Spagna ed Iraq al Riazor. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Per quest'occasione, il Depor ha messo a disposizione un sistema presente online che permetterà di votare. Le elezioni per il nuovo nome avranno inizio domani mattina alle ore nove e termineranno domenica 21 giugno, per la precisione alle ore 18:00. Nelle opzioni, la prima parte del nome resta invariata, quindi sarà sempre Real Club. Coloro che voteranno dovranno scegliere se mantenere il nome attuale, quindi Deportivo La Coruña o cambiare scegliendo per la squadra della massima divisione spagnola l'adattamento alla toponomastica della città, quindi diventerebbe Deportivo A Coruña in spagnolo e quindi, in galiziano, Deportivo de Coruña. Si è arrivati a questa decisione per le elezioni a seguito di una riunione tra i vertici del club ed alcuni rappresentati dei tifosi.

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