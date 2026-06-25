La UEFA nomina Stéphanie Frappart nuova responsabile arbitrale
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Il Comitato Esecutivo della UEFA assegna un nuovo prestigioso incarico all'esperto fischietto femminile Stéphanie Frappart. I vertici del calcio europeo nominano la direttrice di gara francese come nuova responsabile arbitrale all'interno dell'apposita Commissione Arbitrale UEFA. Frappart raccoglie l'importante eredità dell'ex responsabile arbitrale Dagmar Damková. La UEFA ringrazia sentitamente la dirigente uscente per il significativo contributo, la dedizione e la competenza che ha riversato nell'arbitraggio d'élite nel corso degli ultimi anni.
Una carriera che abbatte ogni barrieraIl celebre fischietto transalpino vanta una delle carriere arbitrali più illustri del calcio moderno. Arbitro internazionale fin dal 2010, la francese ha diretto oltre 100 partite nelle competizioni UEFA, dimostrando sempre una straordinaria professionalità che l'ha contraddistinta. Il suo percorso sportivo annovera incarichi storici che hanno fatto crollare ogni muro sulla disparità di genere. Frappart ha infatti arbitrato la Supercoppa UEFA 2019 tra Liverpool e Chelsea a Istanbul, diventando la prima donna a dirigere l'atto conclusivo di un torneo maschile europeo. In seguito, ha calcato per la prima volta i campi della Ligue 1 maschile, della UEFA Champions League maschile e della Coppa del Mondo FIFA maschile, consolidando il suo enorme status internazionale.
Le sfide del nuovo ruolo europeoNel suo nuovo ruolo dirigenziale, Frappart contribuirà attivamente allo sviluppo strategico dell'intero settore arbitrale in tutta Europa. La neo responsabile affiancherà la UEFA in tutte le attività nevralgiche del dipartimento. La dirigente francese gestirà in prima persona le nomine dei direttori di gara, monitorerà le loro prestazioni sul campo e fornirà la necessaria e preziosa guida tecnica. Inoltre, Frappart curerà la formazione continua degli arbitri per le future competizioni UEFA, garantendo il mantenimento di standard assoluti di qualità ed eccellenza.
🤝 We’re delighted to share that Stéphanie Frappart has been appointed as Refereeing Officer on the UEFA Referees Committee.— UEFA (@UEFA) June 25, 2026
Stéphanie has officiated more than 100 UEFA matches and made history as the first female referee to take charge of a UEFA men’s title match.
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