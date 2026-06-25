In Messico ha avuto luogo un gravissimo episodio che non dovrebbe succedere sia in generale che nei momenti di festa. Nel Paese dell'America Centrale, infatti, si sta giocando il Mondiale 2026 essendo uno dei tre padroni di casa insieme a Canada e Stati Uniti. La Nazionale Messicana ha concluso la fase a gironi al primo posto del Girone A. Infatti, ha vinto tutte e tre le partite battendo Sudafrica, Corea del Sud ed infine Repubblica Ceca. I successi hanno permesso ai messicani di ottenere la qualificazione per i sedicesimi di finale. Il popolo, ovviamente, ha festeggiato il traguardo scendendo per strada. Tuttavia, a Cabo San Lucas ha avuto luogo un gravissimo incidente.

Messico, dalla festa alla tragedia: diverse persone investite

🇲🇽 World Cup celebrations in Mexico have now been marred by a second vehicle-crowd incident.



In Cabo San Lucas, at least 17 people were injured after a driver literally drove into fans.



Writer: Monica https://t.co/BV5GGJa0eg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 25, 2026

Nella notte italiana tra ieri ed oggi, la Nazionale Messicana ha vintocontro la Repubblica Ceca confermando il primato nel Girone A. Dopo quest'importante vittoria da parte della selezione dell'America Centrale, molti cittadini hanno preso la decisione di scendere per le strade el'importante traguardo. Questo risultato, poi, vale moto di più quando si tratta della squadra di un Paese ospitante. Come diverse volte capita quando, invece, non dovrebbe proprio succedere, questi festeggiamenti diventano nel giro di pochi secondi una tragedia che mette a rischio la vita delle persone che vogliono soltanto celebrare il risultato della propria Nazionale.

Diverse fonti messicane, infatti, hanno riportato un gravissimo incidente che ha avuto luogo a Cabo San Lucas. Un'automobile, infatti, era rimasta bloccata nel traffico a causa dei festeggiamenti. Alcune persone hanno iniziato ad esercitare della pressione fisica sul veicolo. L'autista, vedendo ciò, ha reagito con una brusca accelerata e, in questo modo, ha investito diverse persone prima di finire contro un segnale stradale. A causa del mancato soccorso, poi, dei passanti hanno tirato fuori il conducente dall'autovettura e l'hanno picchiato prima che arrivasse la sicurezza. A causa di quanto accaduto, 17 persone sono finite in ospedale. Dieci di queste sono state dimesse avendo riportato ferite lievi. Le altre sono ancora ricoverate in ospedale e due di loro, tra cui l'autista, sono in condizioni gravi.