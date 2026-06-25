Nel Mondiale è tempo di verdetti, con qualificazioni ai sedicesimi di finale e con eliminazioni varie, ma è anche tempo di attese. Attese per quanto riguarda le squadre terze classificate che sperano di poter continuare. La Bosnia è praticamente certa di questo ma Scozia e Corea non lo sono.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

La Scozia ci crede poco

Tornano nei ritiri e si allenano. Aspettando di sapere dallase dovranno tornare a casa oppure se continueranno il loro percorso nella Coppa del Mondo. L'allargamento a 48 squadre del formato del torneo, infatti, permette ad alcune compagini, t. Di dodici ne passano otto, le altre tornano in patria. Per chi, però, è arrivato a pari punti con altre formazioni che hanno chiuso il girone in terza posizione è tempo di incertezza e ansia. Questo è il caso della Scozia , il cui allenatore è decisamente scoraggiato e non crede in questa possibilità: "Non ci penso nemmeno. Mi dispiace, non ci penso nemmeno. Penso che torneremo a casa", ha detto Clarke dopo la sconfitta con il Brasile.

La classifica, per McTominay e compagni, recita tre punti e una differenza reti di meno tre. Bisogna aspettare le ultime partite dei gironi e sperare in alcuni incroci favorevoli.

A poche ora dall’inizio della 3ª giornata della fase a gironi del Mondiali, questa è la classifica delle migliori terze: si qualificheranno ai sedicesimi solo le prime 8. Chi rimarrà fuori secondo voi? 🏆🌎#cronachedispogliatoio pic.twitter.com/0ZLcO9jg7Z — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) June 24, 2026

E la Corea?

Laha deluso profondamente. Ha vinto il match di esordio contro la Cechia ma poi ha perso contro, in maniera inaspettata. La sua classifica dice tre punti e -1 di differenza reti. Anche qui, serve un miracolo. La sconfitta contro il Sudafrica, poi, ha anche sollevato polemiche. I giocatori, infatti, sono apparsi spenti, arrendevoli e irriconoscibili. Tanto che, dopo il match, in conferenza stampa, uno dei giornalisti ha chiesto al tecnico, Hong Myung-bo: "C'è stato un episodio di intossicazione alimentare prima della partita o qualche altro fattore?". Una frecciatina sarcastica che non è stata molto gradita. Il ct ha poi risposto spiegando che non ci sono stati problemi di questo genere: "Non c'è stato assolutamente alcun problema di questo tipo ma abbiamo giocato la nostra peggiore partita tra le tre disputate ai Mondiali".

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365