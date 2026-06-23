Dal trasferimento ai Blancos alle minacce ricevute sui social
Quella che è stata una delle operazioni di mercato più discusse degli ultimi anni si è trasformata in un caso che va ben oltre il calcio. Al centro della vicenda ci sono Marc Cucurella e la sua famiglia, finiti dentro situazioni spiacevoli dopo il trasferimento del terzino al Real Madrid.
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Le minacce alla moglieSecondo quanto riportato dalla stampa spagnola 'Sport', la moglie di Cucurella sarebbe stata bersaglio di numerosi messaggi intimidatori e minacce di morte sui social media, nei giorni successivi all'ufficializzazione del passaggio del laterale spagnolo dal Chelsea al Real Madrid. La vicenda avrebbe spinto la famiglia del calciatore a segnalare gli episodi alle autorità competenti, con l'obiettivo di individuare gli autori dei messaggi e valutare eventuali provvedimenti. Gli attacchi sembrano derivati dal passato del calciatore spagnolo, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, che ha però deciso di accettare la proposta dei rivali storici. Una decisione che ha inevitabilmente alimentato le polemiche ma anche a reazioni, per l'appunto, estreme.
Il trasferimento al Real MadridIl Real Madrid ha deciso di puntare su Cucurella per rinforzare la corsia mancina. Il terzino, arrivato dal Chelsea per circa 60 milioni di euro, ha firmato con i Blancos un contratto di sei anni e nelle prime dichiarazioni ha definito quella dei Merengues "un'opportunità unica", spiegando di aver accettato senza esitazioni la proposta del club. L'operazione rappresenta uno degli investimenti più significativi del mercato estivo madrileno e Mourinho, nuovo tecnico, conta su di lui per rendere ancora più competitiva la squadra la prossima stagione, con l'obiettivo di riportare il Real Madrid a vincere.
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