Quella che è stata una delle operazioni di mercato più discusse degli ultimi anni si è trasformata in un caso che va ben oltre il calcio. Al centro della vicenda ci sono Marc Cucurella e la sua famiglia, finiti dentro situazioni spiacevoli dopo il trasferimento del terzino al Real Madrid.

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Le minacce alla moglie

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola 'Sport', la moglie disarebbe stata bersaglio di numerosi messaggi intimidatori e minacce di morte sui social media, nei giorni successivi all'ufficializzazione del passaggio del laterale spagnolo dalal. La vicenda avrebbe spinto la famiglia del calciatore a segnalare gli episodi alle autorità competenti, con l'obiettivo di individuare gli autori dei messaggi e valutare eventuali provvedimenti. Gli attacchi sembrano derivati dal passato del calciatore spagnolo, cresciuto nel settore giovanile del, che ha però deciso di accettare la proposta dei rivali storici. Una decisione che ha inevitabilmente alimentato le polemiche ma anche a reazioni, per l'appunto,

LONDRA, INGHILTERRA - 12 APRILE 2026: Marc Cucurella del Chelsea reagisce durante la partita di Premier League tra Chelsea e Manchester City a Stamford Bridge il 12 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Il trasferimento al Real Madrid

Ilha deciso di puntare super rinforzare la corsia mancina. Il terzino, arrivato dal Chelsea per circa, ha firmato con i Blancos un contratto di sei anni e nelle prime dichiarazioni ha definito quella dei Merengues "un'opportunità unica", spiegando di aver accettato senza esitazioni la proposta del club. L'operazione rappresenta uno degli investimenti più significativi del mercato estivo madrileno e, nuovo tecnico, conta su di lui per rendere ancora più competitiva la squadra la prossima stagione, con l'obiettivo di riportare il Real Madrid a vincere.

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