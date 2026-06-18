L'Ajax si prepara a voltare pagina per l'ennesima volta negli ultimi anni. Il club di Amsterdam infatti viene da anni grigi a livello di risultati e valorizzazione della rosa. Il titolo non arriva nei pressi dei lancieri dal 2021-22. Da quella stagione si sono susseguiti un terzo, un quinto, un secondo e ancora un quinto posto. L'annata migliore è riconducibile a quella svolta da Francesco Farioli, giovane tecnico italiano che era stato in grado di far competere per il titolo una rosa inferiore al PSV. Purtroppo, dopo essere rimasto al vertice della lega per tutto il campionato, lo scudetto gli è scivolato via dalle mani nelle ultime due giornate. La stagione appena terminata è stata piuttosto deludente sotto la guida di Heitinga e Fred Grim, perciò la dirigenza dell'Ajax ha deciso di ricostruire la rosa in vista della prossima annata.

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Il ribaltone dell'Ajax

LONDRA, INGHILTERRA - 22 OTTOBRE: Wout Weghorst dell'AFC Ajax festeggia il primo gol della sua squadra su rigore durante la partita della terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Chelsea FC e AFC Ajax allo Stamford Bridge il 22 ottobre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

In vista della stagione 2026-27, i lancieri hanno deciso di puntare su un allenatore giudicato funzionale alla storia tattica dell'Ajax. Sulla panchina arriverà Michel, tecnico spagnolo capace di far promuovere Rayo Vallecano, Huesca e Girona, portando quest'ultimo in Champions League. Quest'anno è arrivata la retrocessione col club catalano, tuttavia per lui si tratta di una vera e propria promozione. A lui il compito di ristabilire le vecchie gerarchie, rispedendo PSV e Feyenoord giù dai vertici della lega.

🚨 Takehiro Tomiyasu and Oleksandr Zinchenko will not return to Ajax. Wout Weghorst will also leave the club. Their contracts expire on June 30. #Ajax



[🥇: @parool] pic.twitter.com/OxXO9ZSLxV — Inside020 (@Inside_020) June 17, 2026

Perciò, Jordi Cruijff ha intenzione di rinnovare profondamente anche la rosa. Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese Het Parool, il club dei lancieri si prepara a salutare 3 giocatori. In scadenza di contratto, saluteranno due giocatori impegnati al Mondiale: Takehiro Tomiyasu (arrivato solamente in inverno ma disputando pochissime presenze) e Wout Weghorst. Anche il terzino Oleksandr Zinchenko non farà più parte dell'Ajax: i suoi continui problemi fisici non hanno convinto Cruijff & co e di conseguenza, al terzino ucraino non verrà rinnovato il contratto firmato in febbraio.

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