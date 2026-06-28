Il Milan guarda ancora al mercato portoghese. Dopo aver chiuso l'operazione per Gonçalo Ramos, la dirigenza rossonera è al lavoro per rinforzare anche il reparto arretrato, individuando in un difensore centrale di alto livello una delle priorità condivise con Ruben Amorim.

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, nelle ultime ore sarebbero stati compiuti passi significativi nella trattativa per Antonio Silva, attualmente in forza al Benfica. Il difensore classe 2004 non ha ancora raggiunto un'intesa con il club portoghese per il rinnovo del contratto e questa situazione potrebbe favorire l'inserimento del Milan, pronto a valutare un affondo nelle prossime settimane.

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