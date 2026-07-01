Il primo acquisto dell'era Xabi Alonso al Chelsea è Marco Palestra

Marco Esposito
Delap Chelsea

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Un altro italiano sbarca in Premier League. Dopo Sandro Tonali e Riccardo Calafori, anche Marco Palestra approda nel migliore campionato al mondo. Pochi minuti fa ha firmato un contratto che lo legherà al Chelsea fino al 2033.

Le prime parole di Palestra

Arrivato dall'Atalanta per una cifra intorno ai 55 milioni di euro più bonus, dopo una stagione, la prima in Serie A, al Cagliari in cui ha vinto il premio di migliore difensore del campionato, Marco Palestra è diventato il primo acquisto dell'era Xabi Alonso al Chelsea. Il laterale, che sembrava ormai promesso sposo dell'Inter, ha spiazzato tutti accettando le avance degli inglesi, i quali hanno messo sul piatto un contratto nettamente più ricco e duraturo rispetto a quello offerto dai nerazzurri.
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Cagliari Calcio v Torino FC - Serie A
CAGLIARI, ITALY - MAY 17: Marco Palestra del Cagliari in contrasto durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e Torino FC allo Stadio Sant'Elia il 17 maggio 2026 a Cagliari, Italia. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Arrivato in sede del Chelsea, ha prima firmato il contratto e, successivamente, rilasciato le prime dichiarazioni: "Ho scelto il Chelsea per il progetto, ci sono tanti giocatori forti e un top coach come Xabi Alonso... quando mi hanno detto come giocheremo, ho detto subito sì. Non vedo l'ora di giocare con questa maglia. L'energia del Chelsea l'ho sentita dalla prima chiamata. Scegliere il Chelsea è stato facile, siamo campioni del Mondo".

L'ultimo di una lunga serie

Palestra non sarà il primo italiano a vestire la maglia del Chelsea. Prima di lui, ci sono stati ben sedici calciatori, tra i quali spiccano delle leggende. Gianluca Vialli e Gianfranco Zola sono stati alcuni fra i primi italiani a tentare fortuna all'estero, nel periodo in cui la Serie A vantava il campionato più competitivo al mondo. Roberto di Matteo è stato calciatore dei blues, nonostante venga principalmente ricordato per quell'incredibile cavalcata vincente in Champions della stagione 2011/12.
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In questa lista figurano anche Luca Percassi, attuale AD dell'Atalanta, Davide Zappacosta, Emerson Palmieri, Jorginho e altri ancora. A Palestra toccherà guadagnarsi la fascia destra, cosa non facile dal momento che è occupata dal capitano Reece James, e crescere maggiormente per aiutare la Nazionale italiana nei prossimi impegni.

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