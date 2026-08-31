Per un bambino nato e cresciuto negli anni '10 del 2000, per giunta in Brasile, l'idolo della vita non può non essere Neymar Jr., anche se si tifa per gli acerrimi rivali del Santos, il Corinthians. È ciò che è accaduto ieri sera, alla Neo Quimica Arena, nel derby di San Paolo, poi terminato 0-1 a favore della squadra di Neymar, grazie alla rete di Oliva. La stella brasiliana ha regalato la maglia a un piccolo sostenitore di casa, scatenando, inconsapevolmente, la baraonda sugli spalti.

La ricostruzione

Uno dei derby più infuocati e tesi di Brasile è, senza dubbio,. Al termine della partita, valida per il campionato nazionale, Neymar si è recato verso un bambino che mostrava un cartellone con su scritto: "Sono un grande tifoso del Corinthians, ma soprattutto di te". Il gesto dell'exè stato, come ampiamente prevedibile, quello di regalare la propria maglia, indossata in campo, al piccolo tifoso, visibilmente emozionato dinanzi al proprio eroe.

SAO PAULO, BRAZIL - AUGUST 30: Neymar del Santos guarda durante una partita tra Corinthians e Santos come parte del Brasileirão 2026 al Neo Quimica Arena il 30 agosto 2026 a San Paolo, Brasile. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

Una frangia di tifosi di casa, però, accecati dalla rabbia per la sconfitta nel derby, hanno accerchiato la famiglia del bambino, riempiendola con insulti ed epiteti non riportabili. La polizia, presente a pochi metri dall'accaduto, è intervenuta immediatamente per sedare gli animi, portando il bambino e i genitori nel sottopassaggio che porta agli spogliatoi, mentre dagli spalti piovevano insulti.

Corintiano de 8 anos é hostilizado pela torcida do Timão na Neo Química Arena após ganhar camisa de Neymar.



O garoto e sua família saíram pelo gramado acompanhados de seguranças e policiais.



🗞️ | 🎥 @feoliveira_pro pic.twitter.com/dlhsQHCOzk — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 30, 2026

Le parole di Neymar

Il numero 10 del, messo al corrente soltanto una volta giunto in mixed zone, ha spiegato l'accaduto, difendendo il bambino: ", un tifoso del Corinthians, un bambino, rivale o no, se gli piace un atleta,in momenti diversi, è normale. Lo striscione diceva: "Sono un grande tifoso del Corinthians, ma soprattutto di te". Ho promesso e ho mantenuto la parola. È un segno di rispetto non solo per questo giovane tifoso, ma anche per tutti i sostenitori del Corinthians".

SAO PAULO, BRAZIL - AUGUST 30: Neymar (L) del Santos lotta per la palla contro Raniele del Corinthians durante una partita tra Corinthians e Santos del campionato Brasiliano 2026 al Neo Quimica Arena il 30 agosto 2026 a San Paolo, Brasile. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

Al fuoriclasse ex PSG è stato chiesto se avesse qualche problema contro il Corinthians e la sua tifoseria: "Non ho mai avuto nulla contro il Corinthians, anzi il contrario. Ho molto rispetto per il club, per la squadra che sono, per i loro tifosi. Tifano per la loro squadra fino alla fine, anche nella sconfitta. Non l'ho mai visto da nessun'altra parte. Complimenti a loro! È una squadra che rispetto enormemente".