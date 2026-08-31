L'ex Real Madrid difende l'attaccante francese e ne rilancia la candidatura al Pallone d'Oro nonostante una stagione senza titoli
Real Madrid, bentornato Mbappé! Il francese mostra sui social la perla in allenamento
Jorge Valdano difende Kylian Mbappé. Nonostante un'ultima annata complicata al Real Madrid, non certamente per i numeri ma per i zero trofei alzati, l'attaccante francese resta comunque tra i candidati di un Pallone d'Oro alquanto incerto. Pur non essendo tra i favoriti alla vittoria finale, ci ha pensato un altro grande ex centravanti blancos a sostenerne la candidatura, Jorge Valdano, il quale ha deciso di difendere Mbappé e la sua ultima stagione a Madrid in una lunga intervista.
Jorge Valdano elogia Kylian MbappéIntervistato ai microfoni di 'Movistar Plus Deportes', Jorge Valdano ha dapprima commentato il grande inizio di campionato di Kylian Mbappé (quattro gol in tre partite) affermando: "È vero, questo è il miglior inizio d'anno che Mbappé abbia mai avuto. E non dimentichiamo che al suo primo anno è stato il capocannoniere in Europa e l'anno scorso il capocannoniere della Liga. Quindi è difficile chiedere di più a un calciatore".
Continuando, l'ex giocatore dei blancos ha espresso la sua posizione sull'attaccante francese dichiarando: "Sono un grande fan di Mbappé. Kylian mi sembra un purosangue che sta vivendo il momento migliore della sua carriera, in un periodo di assoluta maturità per età, fiducia e livello".
"Difficile segnare in una squadra che non gioca bene insieme"Nel corso dell'intervista, Jorge Valdano ha poi sottolineato: "Non mi sorprende che Kylian Mbappé sia uno dei candidati alla vittoria del Pallone d'Oro".
"𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞́ me parece un pura sangre. No me extraña que sea uno de los candidatos al Balón de Oro".— Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 30, 2026
⚪ 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐕𝐚𝐥𝐝𝐚𝐧𝐨, entregado a Kylian Mbappé.#DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/G5sXsC32Z5
Infine, l'ex direttore sportivo e allenatore del Real Madrid ha chiuso il suo intervento difendendo Mbappé dai detrattori: "Chi pensa che Mbappé non possa essere un candidato al Pallone d'Oro? Beh, loro dicono: 'no, ma Mbappé non ha vinto nessun titolo'. Però, io credo che sia molto più difficile far gol in una squadra che non gioca bene insieme".
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