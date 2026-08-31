Jorge Valdano difende Kylian Mbappé. Nonostante un'ultima annata complicata al Real Madrid, non certamente per i numeri ma per i zero trofei alzati, l'attaccante francese resta comunque tra i candidati di un Pallone d'Oro alquanto incerto. Pur non essendo tra i favoriti alla vittoria finale, ci ha pensato un altro grande ex centravanti blancos a sostenerne la candidatura, Jorge Valdano, il quale ha deciso di difendere Mbappé e la sua ultima stagione a Madrid in una lunga intervista.

Jorge Valdano elogia Kylian Mbappé

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Intervistato ai microfoni diha dapprima commentato il grande inizio di campionato di(quattro gol in tre partite) affermando: "È vero, questo è il miglior inizio d'anno che Mbappé abbia mai avuto. E non dimentichiamo che al suo primo anno è stato ile l'anno scorso il. Quindi è difficile chiedere di più a un calciatore

MADRID, SPAGNA - 30 AGOSTO: Kylian Mbappé del Real Madrid osserva la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Malaga CF allo stadio Santiago Bernabéu il 30 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Continuando, l'ex giocatore dei blancos ha espresso la sua posizione sull'attaccante francese dichiarando: "Sono un grande fan di Mbappé. Kylian mi sembra un purosangue che sta vivendo il momento migliore della sua carriera, in un periodo di assoluta maturità per età, fiducia e livello".

"Difficile segnare in una squadra che non gioca bene insieme"

Nel corso dell'intervista, Jorge Valdano ha poi sottolineato: "Non mi sorprende che Kylian Mbappé sia ​​uno dei candidati alla vittoria del Pallone d'Oro".

"𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞́ me parece un pura sangre. No me extraña que sea uno de los candidatos al Balón de Oro".



⚪ 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐕𝐚𝐥𝐝𝐚𝐧𝐨, entregado a Kylian Mbappé.#DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/G5sXsC32Z5 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 30, 2026

Infine, l'ex direttore sportivo e allenatore del Real Madrid ha chiuso il suo intervento difendendo Mbappé dai detrattori: "Chi pensa che Mbappé non possa essere un candidato al Pallone d'Oro? Beh, loro dicono: 'no, ma Mbappé non ha vinto nessun titolo'. Però, io credo che sia ​​molto più difficile far gol in una squadra che non gioca bene insieme".