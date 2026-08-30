Il Real Madrid fa 3 su 3. La squadra di Mourinho vince ancora e tra i protagonisti, come al solito, c'è Jude Bellingham. Il centrocampista inglese intervistato dai microfoni di Real Madrid Tv a fine gara, si è detto felice per la vittoria, ma meno per come la sua squadra ha giocato gli ultimi 20 minuti.

Real Madrid, Bellingham: "L'ovazione è stata bellissima"

MADRID, SPAGNA – 30 AGOSTO: Jude Bellingham del Real Madrid esulta dopo l'autogol di Alfonso Herrero del Malaga, che vale la seconda rete del Real Madrid, durante la partita della Liga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Malaga CF, disputata allo Stadio Santiago Bernabéu il 30 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

La seconda vita di Josè Mourinho al Real Madrid è partita con il piede giusto. I blancos infatti hanno battuto per 4-0 il Malaga, conquistando il terzo successo consecutivo e guadagnandosi la testa della Liga. Grande protagonista della gara è stato Jude Bellingham. Il centrocampista inglese ha aperto le danze al 19esimo minuto, e poi propiziato l'autogol di Herrera 7 minuti dopo. I gol di Mbappé (al 30esimo) e di Arda Guler (al 91esimo) hanno poi portato il tabellino sul 4-0.

Intervistato dai microfoni di Real Madrid TV, Belligham ha parlato della gara. L'ex Borussia Dortmund non è stato affatto soddisfatto di come la sua squadra ha chiuso la gara: "Abbiamo giocato una grande partita, ma gli ultimi 20 minuti sono stati orribili, semplicemente orribili. Non so perché, ma non va bene". Il Bernabeu, come spesso fa, ha omaggiato il calciatore con una standing ovation al momento della sua sostituzione. "È davvero speciale, è un onore giocare per questo club e in questo stadio, con questi tifosi, e l'ovazione è stata bellissima" ha detto il calciatore in risposta.

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L'inglese ha poi parlato di come la rosa sta rispondendo alle indicazioni del nuovo tecnico, anche chi gioca meno. ". Chi non gioca un giorno si tiene comunque pronto, ed è per questo che poi gioca così bene quando ha la sua occasione". A proposito del suo di ruolo con Mourinho, Bellingham ha detto: "Ora sono un po' più libero, ho la libertà di spostarmi più avanti o più indietro sul campo, a seconda delle esigenze della squadra.".