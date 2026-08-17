Neymar si prende nuovamente la scena. Il brasiliano è stato uno dei migliori in campo nella vittoria del suo Santos contro il Vasco da Gama e non solo per la prestazione in campo. Il numero 10 carioca è diventato infatti la prima "vittima" della nuova regola inserita nel campo brasiliano. L'ex giocatore di Barcellona e PSG è stato costretto a restare fuori dal terreno di gioco per un minuto prima di poter regolarmente rientrare in campo. Ecco la vicenda.

Neymar vittima della nuova regola: resta fuori dal campo per un minuto

❌ ¡Thiago Mendes le negó el saludo a Neymar Jr.!



💥El del Santos acusó al ex del Lyon de lesionarlo a propósito cuando jugaba en el PSG pic.twitter.com/2yCS80DHfP — Diario AS (@diarioas) August 17, 2026

Dopo il KO contro l, ilreagisce con un importante successo su unsempre più in crisi. Le Peixe hanno espugnato il São Januário con un secco 3-0. Le reti sono state realizzate tutte nella ripresa daDegna di nota è stata anche la prestazione di Neymar . Il brasiliano in carriera ha scritto grandi pagine di storia, ebbene ieri ne ha scritta una nuova, ma non come sperava.

Tutto è cominciato da un problema per il portiere del Santos, Gabriel Brazao, che è stato soccorso dai sanitari sul terreno di gioco. In questi casi, come da regolamento, alla ripresa del gioco un calciatore di movimento della stessa squadra deve uscire e restare fuori per almeno un minuto. Neymar, essendo il capitano della squadra, si è dovuto sacrificare e così si è fermato aspettando lo scorrere del tempo, rientrando in campo dopo esattamente 60 secondi. Nessuna conseguenza per il Santos, che è riuscito comunque a portare a casa la vittoria senza particolari problemi.

SANTOS, BRASILE - 25 LUGLIO: Neymar Junior del Santos festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita Brasileirao 2026 tra Santos e Chapecoense allo stadio Vila Belmiro il 25 luglio 2026 a Santos, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Questa regola è stata studiata dall'IFAB con l'obiettivo di impedire ai calciatori di approfittare delle perdite di tempo, accentuando o fingendo infortuni. Quando un calciatore di movimento chiede l'intervento del proprio staff, deve obbligatoriamente uscire dal campo e rimanere all'esterno di esso per almeno 1 minuto. Se invece si fa male il portiere, l'allenatore ha 10 secondi di tempo per scegliere un calciatore di movimento da mandare fuori temporaneamente. Se ciò non succede, deve uscire d'ufficio il capitano, proprio come accaduto a Neymar nell'ultima partita del Santos.

Neymar, inoltre, è stato protagonista anche di un episodio poco piacevole insieme all'avversario Thiago Mendes. Quest'ultimo, prima del fischio di inizio, si è rifiutato di stringere la mano al classe '92. Segno che i recenti attriti tra i due non si sono ancora placati. Attriti che hanno avuto inizio nel 2020 quando Thiago Mendes, all'epoca al Lione, entrò duramente in tackle su Neymar provocandogli un grave infortunio alla caviglia. Le ostilità sono continuate quest'anno, culminando in un recente scontro fisico nel tunnel degli spogliatoi e nelle dichiarazioni al vetriolo del numero dieci del Santos: "Lui vuole fare il duro, è sempre così. Con tutto il rispetto, è un idiota".