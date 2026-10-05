Pedro Proença prova a riportare la calma. Dopo complicatissime settimane, a causa dei contrasti tra l'icona portoghese dell'ultimo decennio Cristiano Ronaldo e il nuovo commissario tecnico lusitano Jorge Jesus, il presidente della Federazione calcistica portoghese ha finalmente rotto il silenzio sul caso CR7 con parole che sembrano apparentemente riportare la calma tra le file del Portogallo. Nello specifico, Proença ha esaltato la leggendaria figura dell'ex bomber di Real Madrid, Manchester United e Juventus (tra le altre), sottolineando come l'abbandono del ritiro e il complicato rapporto con Jesus, amplificato dai media, sia parte di un grande "malinteso".

Proença: "Dobbiamo rendere omaggio a Cristiano Ronaldo"

".

Intervistato ai microfoni di RTP,ha commentato il caso Cristiano Ronaldo-Jorge Jesus dichiarando: "Non fornirò chiarimenti sull'accaduto, si tratta di

Proseguendo, il presidente della federazione calcistica portoghese ha elogiato la figura di CR7 precisando: "È una questione tecnica, il presidente della Federazione non si intromette in queste faccende. Stiamo parlando del miglior giocatore di tutti i tempi, un calciatore che ha dedicato più di due decenni al calcio portoghese. Cristiano Ronaldo oggi rappresenta il più grande simbolo dell'identità portoghese, dobbiamo rendere omaggio a Cristiano Ronaldo".

🚨🇵🇹 Portuguese Federation president Pedro Proença: “Cristiano Ronaldo is the best player in history. He has dedicated more than two decades to Portuguese football and is the ultimate symbol of Portuguese identity”.



“His presence with the national team is well-deserved thanks to… pic.twitter.com/lK2DCRianZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2026

"Un malinteso che deve essere risolto internamente"

Successivamente, Proença ha riassunto la vicenda parlando di "malinteso": "Ronaldo è in nazionale per i propri meriti sportivi, e questo aspetto deve essere assolutamente indiscutibile. Farà sempre parte della squadra ogni volta che sarà tecnicamente in grado di giocare. Cristiano lo sa; sa che questo è il sentimento generale. Riguardo a questa specifica questione, vorrei dire che ci troviamo di fronte a un malinteso che deve essere risolto internamente".

LISBONA, PORTOGALLO - 24 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles all'Estadio Jose Alvalade il 24 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Infine, il presidente della FPF ha concluso il suo intervento spostando l'attenzione sul rendimento positivo della nazionale portoghese in questa sosta per le nazionali (quattro vittorie in quattro partite): "Era importante aver concluso queste quattro partite con serenità, perché è stato l'aspetto sportivo a guidarci. Avremo tempo e tranquillità per sederci tutti insieme e chiarire questo malinteso. Ribadisco: Cristiano Ronaldo fa parte del nostro patrimonio e sarà sempre qui se l'allenatore lo vorrà".