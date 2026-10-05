Il presidente della Federazione portoghese interviene sul caso CR7
Le lacrime di una leggenda. Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale
Pedro Proença prova a riportare la calma. Dopo complicatissime settimane, a causa dei contrasti tra l'icona portoghese dell'ultimo decennio Cristiano Ronaldo e il nuovo commissario tecnico lusitano Jorge Jesus, il presidente della Federazione calcistica portoghese ha finalmente rotto il silenzio sul caso CR7 con parole che sembrano apparentemente riportare la calma tra le file del Portogallo. Nello specifico, Proença ha esaltato la leggendaria figura dell'ex bomber di Real Madrid, Manchester United e Juventus (tra le altre), sottolineando come l'abbandono del ritiro e il complicato rapporto con Jesus, amplificato dai media, sia parte di un grande "malinteso".
Proença: "Dobbiamo rendere omaggio a Cristiano Ronaldo"Intervistato ai microfoni di RTP, Pedro Proença ha commentato il caso Cristiano Ronaldo-Jorge Jesus dichiarando: "Non fornirò chiarimenti sull'accaduto, si tratta di conversazioni assolutamente normali tra allenatore e giocatore".
Proseguendo, il presidente della federazione calcistica portoghese ha elogiato la figura di CR7 precisando: "È una questione tecnica, il presidente della Federazione non si intromette in queste faccende. Stiamo parlando del miglior giocatore di tutti i tempi, un calciatore che ha dedicato più di due decenni al calcio portoghese. Cristiano Ronaldo oggi rappresenta il più grande simbolo dell'identità portoghese, dobbiamo rendere omaggio a Cristiano Ronaldo".
"Un malinteso che deve essere risolto internamente"Successivamente, Proença ha riassunto la vicenda parlando di "malinteso": "Ronaldo è in nazionale per i propri meriti sportivi, e questo aspetto deve essere assolutamente indiscutibile. Farà sempre parte della squadra ogni volta che sarà tecnicamente in grado di giocare. Cristiano lo sa; sa che questo è il sentimento generale. Riguardo a questa specifica questione, vorrei dire che ci troviamo di fronte a un malinteso che deve essere risolto internamente".
Infine, il presidente della FPF ha concluso il suo intervento spostando l'attenzione sul rendimento positivo della nazionale portoghese in questa sosta per le nazionali (quattro vittorie in quattro partite): "Era importante aver concluso queste quattro partite con serenità, perché è stato l'aspetto sportivo a guidarci. Avremo tempo e tranquillità per sederci tutti insieme e chiarire questo malinteso. Ribadisco: Cristiano Ronaldo fa parte del nostro patrimonio e sarà sempre qui se l'allenatore lo vorrà".
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