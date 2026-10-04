La Francia ha cominciato bene il suo nuovo ciclo calcistico targato Zinedine Zidane. I transalpini si presentavano ai nastri di partenza del Gruppo 1 della Lega A di Nations League con tanti dubbi e poche certezze. L'ambiente francese è rimasto scosso dalla brutale eliminazione in semifinale di Coppa del Mondo da parte della Spagna, nonostante una rosa qualitativamente capace di poter giocarsela e vincere contro gli iberici.

PARIGI, FRANCIA - 2 OTTOBRE: Zinedine Zidane, allenatore della Francia, osserva il campo prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Francia e Italia allo Stade de France, il 2 ottobre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Pauline Figuet/Getty Images)

Perciò, la Federazione, in accordo con Didier Deschamps (in panchina da 14 anni) ha deciso di sollevare il CT per chiamare il leggendario numero 5 del calcio francese. Zizou aspettava da tempo questa chiamata, rifiutando le varie offerte dai top club europei e quelle ricchissime provenienti dall'Arabia Saudita. Nelle prime sfide di Nations League, Zizou ha già dimostrato di essere un tecnico vincente con la rosa adeguata, proprio come accaduto nei suoi anni al Real Madrid, guidato dal talento di Cristiano Ronaldo.

Zidane e le parole al miele per Cristiano Ronaldo

Zinedine Zidane: “Cristiano Ronaldo me hizo ganar trofeos increíbles.



Me quito el sombrero ante ti, Cris.



Debemos reconocer su enorme carrera COMO SE MERECE. Tuve la suerte de tenerlo conmigo.



Tengo muchísimo respeto por todos mis jugadores y, especialmente, por Cristiano.”… https://t.co/4ef0YdXCTy — MT2 (@madrid_total2) October 4, 2026