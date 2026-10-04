Cristiano Ronaldo e il Portogallo, una storia che potrebbe non essere ancora arrivata ai titoli di coda. Dopo le recenti tensioni con il commissario tecnico Jorge Jesus e l'abbandono del ritiro della Nazionale, si torna a parlare del futuro del fuoriclasse, con all'orizzonte una nuova occasione per ricucire i rapporti.

Portogallo, Ronaldo e la rottura con Jorge Jesus

Il rapporto trasi sarebbe completamentedopo la decisione del ct di non schierare il capitano nella partita contro la Norvegia, vinta 2-1 dal Portogallo, trattandosi inoltre dellain cui il fuoriclasse portoghese non è sceso in campo per nemmeno un minuto. La gestione del suo minutaggio avrebbe infatti alimentato ildel giocatore, che avrebbe avuto la sensazione di non aver ricevuto indicazioni chiare sul proprio impiego. La vicenda, inoltre, secondo quanto riferito dai principali media, avrebbe provocatoall'interno dello spogliatoio, con alcuni veterani poco favorevoli al ruolo centrale che Ronaldo continua a ricoprire. Tuttavia, secondo quanto riportato, la storia tra CR7 e ilpotrebbe non essere davvero finita.

LISBONA, PORTOGALLO - 24 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita della fase a gironi di UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles all'Estadio Jose Alvalade il 24 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

L'obiettivo dei 1000: Ronaldo può tornare nel 2027?

Nonostante le incomprensioni, la possibilità di unanon sarebbe del tutto da escludere. Secondo il giornalista portoghese Miguel Pereira, citato dal media talkSPORT, l'ambizione di raggiungere quotain carriera potrebbe rappresentare unaimportante per, che vorrebbe idealmente tagliare questoproprio con la maglia del, portando verosimilmente alla data di un suo eventuale ritorno che, tuttavia, resta tutt'ora un'ipotesi. La Federazione, dal canto suo, sarebbe più che interessata nel recuperare il proprio capitano, anche per il valoreche rappresenta per i più piccoli dello spogliatoio, ma anche per tutto il popolo portoghese, che ancora non si è rassegnata a salutare definitivamente il proprio fuoriclasse, specialmente con modalità cosi

La situazione, sempre secondo quanto riferito dal giornalista, resterebbe però complessa per la convivenza tra generazioni differenti. Se da una parte i giovani considerano Ronaldo un'autentica leggenda e un esempio dal quale imparare, dall'altra la gestione del suo ruolo sembrerebbe richiedere un equilibrio tra esperienza e rinnovamento: il futuro internazionale del campione portoghese dipenderà quindi dai rapporti con il commissario tecnico e dalle scelte condivise con la Federazione.