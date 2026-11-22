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Il comunicato del club

Dionisi non è più l'allenatore del Watford. A dare l'annuncio lo stesso club inglese con un lungo comunicato. "Il Watford FC conferma che Alessio Dionisi ha lasciato il suo incarico di allenatore della prima squadra. Alessio è arrivato in estate dopo un'approfondita ricerca e ha guidato la squadra a un inizio di stagione impressionante, con una vittoria all'esordio contro il Southampton e pareggi incoraggianti contro West Ham e Wrexham. Tuttavia, una serie deludente di sole tre vittorie in 13 partite, culminata con la sconfitta per 4-0 di ieri contro lo Sheffield United, ha costretto il club a prendere la difficile decisione di apportare un cambio", si legge nella nota ufficiale emessa dal club inglese.

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