Serata da incubo per l'argentino che viene "graziato" dall'arbitro, ricevendo un cartellino giallo
Inter Miami, ancora un titolo in USA: decisivi Messi e Casemiro
L'Inter Miami ha vissuto una serata davvero deludente. La sfida casalinga con il Columbus Crew si è chiusa sul pesante punteggio di 0-3, con Messi e compagni che hanno inaugurato nel peggiore dei modi possibili il loro percorso ai playoff di Major League Soccer. Proprio il fenomeno ex Barcellona si è reso protagonista di un gesto alquanto discutibile.
Messi avrebbe voluto riprendere in fretta il gioco in una partita già abbondantemente compromessa e ha colpito col pallone l'avversario difronte a lui. Considerato lo spessore dell'8 volte Pallone d'Oro, quanto successo ha inevitabilmente scatenato polemiche. In particolare, restano dubbi sulla sanzione disciplinare adottata dall'arbitro.
Leo Messi va di fretta: pallone in faccia all'avversarioProtagonista dell'episodio andato subito virale sui social, oltre chiaramente all'argentino, è Gonzalo Tapia. L'attaccante cileno classe 2002 avrebbe tentato nell'occasione di ostacolare la ripresa del gioco a Leo Messi. Al contrario, il 39enne puntava ad accelerare le operazioni, rimettendo il pallone in campo. Pertanto, prima avvicina e tocca col pallone il volto dell'avversario, quindi scaglia la sfera con le mani centrandolo in pieno volto.
Al di là della reazione senza dubbio esagerata del mattatore del match - ha siglato una doppietta - la pallonata c'è stata ed è avvenuta a distanza piuttosto ravvicinata. Le proteste dei giocatori del Columbus sono rimaste inascoltate con il signor Chapman che ha preferito ammonire entrambi i calciatori.
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