L'Inter Miami ha vissuto una serata davvero deludente. La sfida casalinga con il Columbus Crew si è chiusa sul pesante punteggio di 0-3, con Messi e compagni che hanno inaugurato nel peggiore dei modi possibili il loro percorso ai playoff di Major League Soccer. Proprio il fenomeno ex Barcellona si è reso protagonista di un gesto alquanto discutibile.

Messi avrebbe voluto riprendere in fretta il gioco in una partita già abbondantemente compromessa e ha colpito col pallone l'avversario difronte a lui. Considerato lo spessore dell'8 volte Pallone d'Oro, quanto successo ha inevitabilmente scatenato polemiche. In particolare, restano dubbi sulla sanzione disciplinare adottata dall'arbitro.

Leo Messi va di fretta: pallone in faccia all'avversario

Protagonista dell'episodio andato subito virale sui social, oltre chiaramente all'argentino, è. L'attaccante cileno classe 2002 avrebbe tentato nell'occasione dila ripresa del gioco a Leo Messi. Al contrario, il 39enne puntava ad accelerare le operazioni, rimettendo il pallone in campo. Pertanto, prima avvicina e tocca col pallone il volto dell'avversario, quindi scaglia la sfera con le mani

LIMA, PERÙ - 24 GENNAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami fa un gesto durante una partita amichevole tra Alianza Lima e Inter Miami allo Stadio Alejandro Villanueva il 24 gennaio 2026 a Lima, Perù. (Foto di Mariana Bazo/Getty Images)

Al di là della reazione senza dubbio esagerata del mattatore del match - ha siglato una doppietta - la pallonata c'è stata ed è avvenuta a distanza piuttosto ravvicinata. Le proteste dei giocatori del Columbus sono rimaste inascoltate con il signor Chapman che ha preferito ammonire entrambi i calciatori.

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In questi casi non è garantito il rosso diretto, anche se lalo prevede per, pure laddove sia scaturita da oggetti scagliati contro gli avversari. A far la differenza, dunque, è la "forza eccessiva o brutalità" del gesto. Neanche a dirlo, sta all'arbitro la valutazione dell'entità del lancio. Alla fine, nessun rosso è stato estratto. La presunta maggiore "tutela" degli arbitri verso il pluripremiato fuoriclasse dell'Inter Miami è, così, tornata ad essere un tormentone.