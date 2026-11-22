In questo mese, il Boca Juniors ha fatto un'importante doppietta di titoli. Il club argentino, infatti, ad inizio mese ha vinto la Liga Profesional de Futbol, ovvero il campionato nazionale, avendo la meglio su Rosario Central e Argentinos Juniors. I successi della squadra allenata da Rodolfo Arruabarrena, però, non si limitano a quelli nazionali. Questa notte, infatti, gli Xeneizes hanno vinto anche un titolo internazionale dato che hanno vinto 0-2 la finale di Copa Sudamericana contro i brasiliani dell'Atletico Mineiro. Il Boca e tutti i suoi tifosi, quindi, avranno dei bellissimi ricordi di questo mese nel quale sono arrivati due titoli molto importanti.

Il Boca Juniors batte l'Atletico Mineiro e vince la Copa Sudamericana

Le due squadre che hanno giocato contro nella seconda competizione sudamericana per importanza si sono sfidate nella città colombiana di, per la precisione presso l'Estadio Metropolitano Roberto Melendez. Ovviamente, entrambe puntavano alla vittoria dato che il Boca poteva puntare al secondo titolo in un mese. L'Atletico Mineiro, invece, non solo aveva la possibilità di portare a casa un titolo internazionale, ma anche quella di qualificarsi direttamente alla prossima edizione della. Infatti, l'attuale settima posizione nel campionato brasiliano non permetterebbe ai brasiliani di qualificarsi alla massima competizione dell'America Meridionale.Nel corso del primo tempo della gara disputata questa notte, il club di Buenos Aires ha sbloccato il risultato al 16esimo minuto col gol di destro realizzato dasugli sviluppi di un calcio d'angolo. Pochi minuti dopo dall'inizio della ripresa, per la precisione al 48esimo della finale, il Boca segna la seconda rete della sua gara con, il quale ha ricevuto l'assist da. Al triplice fischio dell'arbitro uruguaiano, ha avuto inizio la festa degli Xeneizes. Grazie a questo successo, i gialloblù hanno vinto per la terza volta la Copa Sudamericana. Tra l'altro, il Boca non vincevano un torneo internazionale dal, anno del successo nell'ormai estinta. In aggiunta, il club argentino può ancora vincere due titoli dato che deve giocare i Play-off del Torneo Clausura del campionato e la finale dellacontro il

Barranquilla, Colombia - 21 novembre 2026: Leandro Paredes del Boca Juniors festeggia col trofeo dopo aver vinto la finale della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra Atletico Mineiro e Boca Juniors al Metropolitano Stadium. (Foto di Gabriel Aponte/Getty Images)

Paredes sviene durante l'intervista post-partita

Nonostante i festeggiamenti del club, però, l'attenzione è passato a. Infatti, il capitano dei gialloblù ha sofferto molto caldo ed umidità di Barranquilla e, durante l'intervista post-partita all'emittente televisiva DSports, è. Già nel corso della gara, l'exha accusato stanchezza a causa delle condizioni meteorologiche e, per questo motivo, ha lasciato il campo al 58'. Dopo esser svenuto, il giocatore ha ripreso conoscenza ed è stato portato in una clinica per accertamenti medici. Lì, Paredes ha postato una foto su Instagram scrivendo "Sto bene". In seguito, ha lasciato l'ospedale e ha potuto riunirsi con i suoi compagni di squadra.