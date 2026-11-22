Il successo degli Xeneizes
In questo mese, il Boca Juniors ha fatto un'importante doppietta di titoli. Il club argentino, infatti, ad inizio mese ha vinto la Liga Profesional de Futbol, ovvero il campionato nazionale, avendo la meglio su Rosario Central e Argentinos Juniors. I successi della squadra allenata da Rodolfo Arruabarrena, però, non si limitano a quelli nazionali. Questa notte, infatti, gli Xeneizes hanno vinto anche un titolo internazionale dato che hanno vinto 0-2 la finale di Copa Sudamericana contro i brasiliani dell'Atletico Mineiro. Il Boca e tutti i suoi tifosi, quindi, avranno dei bellissimi ricordi di questo mese nel quale sono arrivati due titoli molto importanti.
Il Boca Juniors batte l'Atletico Mineiro e vince la Copa SudamericanaLe due squadre che hanno giocato contro nella seconda competizione sudamericana per importanza si sono sfidate nella città colombiana di Barranquilla, per la precisione presso l'Estadio Metropolitano Roberto Melendez. Ovviamente, entrambe puntavano alla vittoria dato che il Boca poteva puntare al secondo titolo in un mese. L'Atletico Mineiro, invece, non solo aveva la possibilità di portare a casa un titolo internazionale, ma anche quella di qualificarsi direttamente alla prossima edizione della Copa Libertadores. Infatti, l'attuale settima posizione nel campionato brasiliano non permetterebbe ai brasiliani di qualificarsi alla massima competizione dell'America Meridionale.
Paredes sviene durante l'intervista post-partitaNonostante i festeggiamenti del club, però, l'attenzione è passato a Leandro Paredes. Infatti, il capitano dei gialloblù ha sofferto molto caldo ed umidità di Barranquilla e, durante l'intervista post-partita all'emittente televisiva DSports, è svenuto. Già nel corso della gara, l'ex Roma e Juventus ha accusato stanchezza a causa delle condizioni meteorologiche e, per questo motivo, ha lasciato il campo al 58'. Dopo esser svenuto, il giocatore ha ripreso conoscenza ed è stato portato in una clinica per accertamenti medici. Lì, Paredes ha postato una foto su Instagram scrivendo "Sto bene". In seguito, ha lasciato l'ospedale e ha potuto riunirsi con i suoi compagni di squadra.
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