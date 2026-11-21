Il Manchester City non sembra più in grado di vincere, avendo mancato il successo anche nella giornata odierna. L'1-1 maturato con il Fulham lascia perplessi, a maggior ragione considerati i precedenti 3 ko consecutivi in Premier League. Eppure, i Citizens avrebbero potuto arrotondare il proprio punteggio grazie a un gol siglato nel primo tempo dal norvegese Erling Haaland. Il classe 2000 ex Borussia Dortmund aveva segnato al 25° ma l'arbitro dell'incontro ha preferito annullare la rete, facendo scaturire la rabbia della punta centrale. Dopo le polemiche del caso, è stato il Premier League Match Centre a chiarire la situazione, fornendone una spiegazione formale.

Manchester City, Erling Haaland furioso: cancellato il suo gol

Il signornon ha avuto dubbi. Il gol del fuoriclasse norvegese doveva essere annullato. Il motivo? Il calciatore avrebbe spinto oltre la linea di porta la sfera quando il portiere avversario aveva entrambi i guantoni sul pallone. Il dubbio principale, tuttavia, riguarda il realeoltre al suo possesso.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 12 NOVEMBRE: Erling Haaland del Manchester City fa appello all'arbitro Peter Bankes durante la partita di Premier League tra Manchester City e Brentford FC all'Etihad Stadium il 12 novembre 2022 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Charlotte Tattersall/Getty Images)

Si è reso necessario, pertanto, l'intervento del Match Centre della Premier per fare il punto sulla discussa decisione arbitrale: "La decisione dell'arbitro di calcio punito al Fulham e nessun gol al Manchester City è stata controllata e confermata dal VAR – con il portiere ritenuto in controllo della palla.

Caricamento post Instagram...

"VAR:" Insomma, tramite i profili social, sono stati dissipati i dubbi. Leno aveva il pallone tra le mani e, al di là di quanto stretta fosse la presa, il gol non poteva essere convalidato. Niente da fare per il Manchester City, con la formazione di Maresca senza successi da 4 gare di fila in campionato. Adesso, la classifica vede gli SkyBlues terzi, distanziati da 6 lunghezze dall'Arsenal capolista e scavalcati dal Brighton.